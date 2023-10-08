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МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
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21:08 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901357877.html
МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС
МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС
Двое граждан Мексики были, предположительно, взяты в заложники в ходе операции движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:08
2023-10-08T21:08
в мире
израиль
мексика
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Мексики были, предположительно, взяты в заложники в ходе операции движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. "С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу. Мы находимся в контакте с властями Израиля и членами семьи", - написала Барсена в своем блоге в Twitter. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Утром страна подверuлась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Посольство Израиля в США заявило, что по меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были взяты в плен бойцами ХАМАС. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html
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в мире, израиль, мексика, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, twitter
В мире, Израиль, Мексика, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Twitter
МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС

МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС в Газе

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики . Архивное фото
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Мексики были, предположительно, взяты в заложники в ходе операции движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.
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"С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу. Мы находимся в контакте с властями Израиля и членами семьи", - написала Барсена в своем блоге в Twitter.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
Вчера, 20:28
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Утром страна подверuлась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Посольство Израиля в США заявило, что по меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были взяты в плен бойцами ХАМАС.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль
Вчера, 16:07
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала
Вчера, 15:34
 
В миреИзраильМексикаРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуTwitter
 
 
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