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МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС

МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС

Двое граждан Мексики были, предположительно, взяты в заложники в ходе операции движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:08

2023-10-08T21:08

2023-10-08T21:08

в мире

израиль

мексика

россия

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Двое граждан Мексики были, предположительно, взяты в заложники в ходе операции движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена. "С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу. Мы находимся в контакте с властями Израиля и членами семьи", - написала Барсена в своем блоге в Twitter. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Утром страна подверuлась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Посольство Израиля в США заявило, что по меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были взяты в плен бойцами ХАМАС. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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израиль

мексика

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в мире, израиль, мексика, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, twitter