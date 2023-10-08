https://ria.ru/20231008/smerchi-1901271278.html

Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах

Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах - РИА Новости, 08.10.2023

Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах

Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:29

2023-10-08T10:29

2023-10-08T10:29

сочи

краснодарский край

погода

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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер. По данным корреспондента РИА Новости, в настоящее время в Центральном районе города установилась пасмурная погода, местами прослеживается солнце, осадков и ветра нет.

https://ria.ru/20231008/noch-1901270496.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край, погода