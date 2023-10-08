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Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах - РИА Новости, 08.10.2023
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10:29 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/smerchi-1901271278.html
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах - РИА Новости, 08.10.2023
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах
Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:29
2023-10-08T10:29
сочи
краснодарский край
погода
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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер. По данным корреспондента РИА Новости, в настоящее время в Центральном районе города установилась пасмурная погода, местами прослеживается солнце, осадков и ветра нет.
https://ria.ru/20231008/noch-1901270496.html
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сочи, краснодарский край, погода
Сочи, Краснодарский край, Погода
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающихся смерчах

Синоптики прогнозируют смерчи над морем в Сочи и усиление ветра до понедельника

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер. По данным корреспондента РИА Новости, в настоящее время в Центральном районе города установилась пасмурная погода, местами прослеживается солнце, осадков и ветра нет.
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