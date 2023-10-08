https://ria.ru/20231008/protivostoyanie-1901306201.html
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии - РИА Новости, 08.10.2023
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает население Западного берега "противостоять" израильской армии и поселенцам. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:51
2023-10-08T14:51
2023-10-08T14:51
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e15baec76bf1eadc41c74005cb29d15.jpg
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает население Западного берега "противостоять" израильской армии и поселенцам. "Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами (израильской армией - ред.) и террористами-поселенцами", - говорится в заявлении ХАМАС. В своем заявление движение призывает "противостоять Израилю во всех местах и перекрывать поселенцам объездные дороги". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html
https://ria.ru/20231008/khamas-1901288832.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_003237659985a6947c40c7b73d9b5369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" ВС Израиля и поселенцам
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает население Западного берега "противостоять" израильской армии и поселенцам.
«
"Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами (израильской армией - ред.) и террористами-поселенцами", - говорится в заявлении ХАМАС.
Армия Израиля заявила о нейтрализации пяти судов ХАМАС
В своем заявление движение призывает "противостоять Израилю
во всех местах и перекрывать поселенцам объездные дороги".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израиль ввел пункт Основного закона об официальном объявлении войны
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
ХАМАС пообещал "болезненные" удары по Израилю в случае продолжения налетов