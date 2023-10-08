https://ria.ru/20231008/protivostoyanie-1901306201.html

ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии

ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии - РИА Новости, 08.10.2023

ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает население Западного берега "противостоять" израильской армии и поселенцам. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:51

2023-10-08T14:51

2023-10-08T14:51

в мире

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает население Западного берега "противостоять" израильской армии и поселенцам. "Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами (израильской армией - ред.) и террористами-поселенцами", - говорится в заявлении ХАМАС. В своем заявление движение призывает "противостоять Израилю во всех местах и перекрывать поселенцам объездные дороги". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 313, пострадали почти 2 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901296564.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

https://ria.ru/20231008/khamas-1901288832.html

израиль

россия

палестина

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году