https://ria.ru/20231008/posolstvo-1901314446.html

У посольства Палестины в Москве не стали усиливать охрану

У посольства Палестины в Москве не стали усиливать охрану - РИА Новости, 08.10.2023

У посольства Палестины в Москве не стали усиливать охрану

Обстановка у посольства Палестины в Москве спокойная, меры безопасности в свете нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль не усиливались, передает... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:41

2023-10-08T15:41

2023-10-08T15:41

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

москва

россия

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МОСКВА 8 окт - РИА Новости. Обстановка у посольства Палестины в Москве спокойная, меры безопасности в свете нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль не усиливались, передает корреспондент РИА Новости. После атаки движения ХАМАС на Израиль и ответные израильские действия в отношении сектора Газа, в результате которых с обеих сторон были многочисленные жертвы, посольство Палестины не приспускало флаг, в отличие от израильской дипмиссии, у которой неравнодушные граждане также оставили цветы. У посольства Палестины цветов не было. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, россия