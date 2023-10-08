Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль
Глава МИД Польши Рау призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль
© ТАСС/POOL
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау . Архивное фото
ВАРШАВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал главу МИД Палестины Рияда аль-Малики осудить нападения на Израиль.
«
"Я разговаривал по телефону с главой палестинской дипломатии Риядом аль-Малики о нападениях на Израиль из сектора Газа. Я призывал осудить эти действия", - написал Рау в соцсети X.
«
"Я также указал на необходимость региональной координации, чтобы остановить насилие, которое уже унесло сотни жертв", - добавил польский министр.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 600, число пострадавших превысило 2,1 тысячи, сообщало в воскресенье издание Haaretz со ссылкой на израильский минздрав. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.