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Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
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18:48 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/napadenie-1901338895.html
Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль
Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал главу МИД Палестины Рияда аль-Малики осудить нападения на Израиль. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:48
2023-10-08T18:48
в мире
израиль
палестина
польша
мариуш блащак
рияд аль-малики
збигнев рау
хамас
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ВАРШАВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал главу МИД Палестины Рияда аль-Малики осудить нападения на Израиль. "Я разговаривал по телефону с главой палестинской дипломатии Риядом аль-Малики о нападениях на Израиль из сектора Газа. Я призывал осудить эти действия", - написал Рау в соцсети X. "Я также указал на необходимость региональной координации, чтобы остановить насилие, которое уже унесло сотни жертв", - добавил польский министр. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 600, число пострадавших превысило 2,1 тысячи, сообщало в воскресенье издание Haaretz со ссылкой на израильский минздрав. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html
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в мире, израиль, палестина, польша, мариуш блащак, рияд аль-малики, збигнев рау, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Польша, Мариуш Блащак, Рияд аль-Малики, Збигнев Рау, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль

Глава МИД Польши Рау призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль

© ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
© ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау . Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал главу МИД Палестины Рияда аль-Малики осудить нападения на Израиль.
«
"Я разговаривал по телефону с главой палестинской дипломатии Риядом аль-Малики о нападениях на Израиль из сектора Газа. Я призывал осудить эти действия", - написал Рау в соцсети X.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Папа Римский прокомментировал конфликт Израиля и Палестины
Вчера, 15:07
«
"Я также указал на необходимость региональной координации, чтобы остановить насилие, которое уже унесло сотни жертв", - добавил польский министр.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные готовятся эвакуировать граждан республики из Израиля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших из-за эскалации конфликта жителей Израиля достигло 600, число пострадавших превысило 2,1 тысячи, сообщало в воскресенье издание Haaretz со ссылкой на израильский минздрав. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Шольц назвал атаку на Израиль варварством
Вчера, 18:09
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
Вчера, 15:47
 
В миреИзраильПалестинаПольшаМариуш БлащакРияд аль-МаликиЗбигнев РауХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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