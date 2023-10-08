СМИ: в Роттердаме десятки человек вышли на манифест в поддержку Палестины
Telegraaf: в Роттердаме десятки человек вышли на манифест в поддержку Палестины
Роттердам. Архивное фото
ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Десятки человек вышли на демонстрацию в воскресенье в поддержку Палестины в нидерландском Роттердаме, пишет Telegraaf.
По данным издания, десятки человек собрались в воскресенье у вокзала в Роттердаме, чтобы выразить поддержку Палестине. Собравшиеся прошли маршем с палестинскими и турецкими флагами.
Сообщается, что демонстрацию организовала пропалестинская организация Samidoun. Демонстранты скандировали "Свободу, свободу Палестине" и призывали бойкотировать Израиль и "прекратить убийства невинных".
В воскресенье небольшие группы протестующих также вышли с плакатами в поддержку Палестины в Гааге, Амстердаме и Лейдене.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.