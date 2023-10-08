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В Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак" - РИА Новости, 08.10.2023
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14:11 08.10.2023 (обновлено: 14:30 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/komandir-1901301263.html
В Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак"
В Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак" - РИА Новости, 08.10.2023
В Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак"
Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения "Призрак" полковника Роя Леви во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:11
2023-10-08T14:30
в мире
израиль
хамас
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения "Призрак" полковника Роя Леви во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel."Глава элитного многомерного подразделения, также известного как подразделение "Призрак", полковник Рой Леви был убит вчера, когда его силы сражались с террористами ХАМАС в южной общине Рейм", - говорится в сообщении.По данным издания, подразделение Леви первым выступило в бой в общине Рейм, чтобы "спасти граждан, которые были осаждены в своих домах".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901301488.html
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в мире, израиль, хамас, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак"

В армии Израиле заявили о гибели командира элитного подразделения "Призрак"

© AFP 2023 / JALAA MAREYИзраильская бронетехника на границе с Ливаном
Израильская бронетехника на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Израильская бронетехника на границе с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения "Призрак" полковника Роя Леви во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, сообщает газета Times of Israel.
«
"Глава элитного многомерного подразделения, также известного как подразделение "Призрак", полковник Рой Леви был убит вчера, когда его силы сражались с террористами ХАМАС в южной общине Рейм", - говорится в сообщении.
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В Израиле заявили, что война против палестинских группировок будет сложной
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По данным издания, подразделение Леви первым выступило в бой в общине Рейм, чтобы "спасти граждан, которые были осаждены в своих домах".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильХамасРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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