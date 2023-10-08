Число погибших израильтян возросло до 400 человек
Times of Israel: более 400 израильтян погибли в связи с эскалацией конфликта
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав.
Ранее сообщалось о 350 погибших жителей Израиля.
По информации газеты, погибших теперь больше 400, раненых по меньшей мере 2048, причем 330 из них получили серьезные ранения, а 20 находятся в критическом состоянии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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