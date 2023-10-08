https://ria.ru/20231008/izrail-1901302378.html

Число погибших израильтян возросло до 400 человек

Число погибших израильтян возросло до 400 человек - РИА Новости, 08.10.2023

Число погибших израильтян возросло до 400 человек

Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:25

2023-10-08T14:25

2023-10-08T14:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав.Ранее сообщалось о 350 погибших жителей Израиля.По информации газеты, погибших теперь больше 400, раненых по меньшей мере 2048, причем 330 из них получили серьезные ранения, а 20 находятся в критическом состоянии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901296000.html

израиль

россия

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас