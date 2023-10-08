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Число погибших израильтян возросло до 400 человек - РИА Новости, 08.10.2023
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14:25 08.10.2023 (обновлено: 14:29 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901302378.html
Число погибших израильтян возросло до 400 человек
Число погибших израильтян возросло до 400 человек - РИА Новости, 08.10.2023
Число погибших израильтян возросло до 400 человек
Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:25
2023-10-08T14:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав.Ранее сообщалось о 350 погибших жителей Израиля.По информации газеты, погибших теперь больше 400, раненых по меньшей мере 2048, причем 330 из них получили серьезные ранения, а 20 находятся в критическом состоянии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас
Число погибших израильтян возросло до 400 человек

Times of Israel: более 400 израильтян погибли в связи с эскалацией конфликта

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав.
Ранее сообщалось о 350 погибших жителей Израиля.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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По информации газеты, погибших теперь больше 400, раненых по меньшей мере 2048, причем 330 из них получили серьезные ранения, а 20 находятся в критическом состоянии.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамас
 
 
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