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Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации - РИА Новости, 08.10.2023
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10:24 08.10.2023 (обновлено: 10:45 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901270940.html
Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации
Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации - РИА Новости, 08.10.2023
Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации
В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, которые проникли в еврейское государство, погибли 30 израильских... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:24
2023-10-08T10:45
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, которые проникли в еврейское государство, погибли 30 израильских полицейских, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции."После первого дня боевых действий, в которых офицеры израильской полиции, солдаты пограничной службы и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно стояли на переднем крае битвы с врагом, израильская полиция с большой скорбью сообщает о гибели 30 офицеров", - говорится в сообщении.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина
Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации

За первый день эскалации конфликта погибли 30 израильских полицейских

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, которые проникли в еврейское государство, погибли 30 израильских полицейских, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции.
"После первого дня боевых действий, в которых офицеры израильской полиции, солдаты пограничной службы и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно стояли на переднем крае битвы с врагом, израильская полиция с большой скорбью сообщает о гибели 30 офицеров", - говорится в сообщении.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестина
 
 
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