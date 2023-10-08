https://ria.ru/20231008/izrail-1901270940.html

Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации

Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации - РИА Новости, 08.10.2023

Тридцать израильских полицейских погибли за день эскалации

В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, которые проникли в еврейское государство, погибли 30 израильских... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:24

2023-10-08T10:24

2023-10-08T10:45

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, которые проникли в еврейское государство, погибли 30 израильских полицейских, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции."После первого дня боевых действий, в которых офицеры израильской полиции, солдаты пограничной службы и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно стояли на переднем крае битвы с врагом, израильская полиция с большой скорбью сообщает о гибели 30 офицеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901272434.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина