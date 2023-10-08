Сийярто созвонился с главой МИД Ирана
Сийярто призвал главу МИД Ирана не допустить эскалацию на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и призвал предотвратить эскалацию конфликта.
"Мы обсудили по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом ситуацию на Ближнем Востоке, которая становится все более отчаянной. Я подтвердил моему коллеге, что мы решительно осуждаем терроризм и не хотели бы ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Я также сказал, что необходимо предотвратить эскалацию военной ситуации, и выразил надежду, что все страны в ближайшие дни продемонстрируют ответственное поведение", - написал Сийярто в Facebook*.
В субботу Сийярто сообщал, что провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном, выразил соболезнования в связи с жертвами среди израильского населения и заявил о поддержке Будапешта.
По последним данным, опубликованным главой венгерского МИД в субботу днем, более ста граждан Венгрии находятся в Израиле, 11 венгров, большинство из которых несовершеннолетние - в Палестине. Венгерские дипломатические работники ведут переговоры с международными партнерами для проведения эвакуации, сообщил Сийярто.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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