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Сийярто созвонился с главой МИД Ирана - РИА Новости, 08.10.2023
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14:58 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/iran-1901307693.html
Сийярто созвонился с главой МИД Ирана
Сийярто созвонился с главой МИД Ирана - РИА Новости, 08.10.2023
Сийярто созвонился с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудил... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:58
2023-10-08T14:58
в мире
ближний восток
израиль
венгрия
хосейн амир абдоллахиан
петер сийярто
биньямин нетаньяху
хамас
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и призвал предотвратить эскалацию конфликта. "Мы обсудили по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом ситуацию на Ближнем Востоке, которая становится все более отчаянной. Я подтвердил моему коллеге, что мы решительно осуждаем терроризм и не хотели бы ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Я также сказал, что необходимо предотвратить эскалацию военной ситуации, и выразил надежду, что все страны в ближайшие дни продемонстрируют ответственное поведение", - написал Сийярто в Facebook*. В субботу Сийярто сообщал, что провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном, выразил соболезнования в связи с жертвами среди израильского населения и заявил о поддержке Будапешта. По последним данным, опубликованным главой венгерского МИД в субботу днем, более ста граждан Венгрии находятся в Израиле, 11 венгров, большинство из которых несовершеннолетние - в Палестине. Венгерские дипломатические работники ведут переговоры с международными партнерами для проведения эвакуации, сообщил Сийярто. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ближний восток, израиль, венгрия, хосейн амир абдоллахиан, петер сийярто, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Ближний Восток, Израиль, Венгрия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Петер Сийярто, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Сийярто созвонился с главой МИД Ирана

Сийярто призвал главу МИД Ирана не допустить эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и призвал предотвратить эскалацию конфликта.
"Мы обсудили по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом ситуацию на Ближнем Востоке, которая становится все более отчаянной. Я подтвердил моему коллеге, что мы решительно осуждаем терроризм и не хотели бы ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Я также сказал, что необходимо предотвратить эскалацию военной ситуации, и выразил надежду, что все страны в ближайшие дни продемонстрируют ответственное поведение", - написал Сийярто в Facebook*.
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В субботу Сийярто сообщал, что провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном, выразил соболезнования в связи с жертвами среди израильского населения и заявил о поддержке Будапешта.
По последним данным, опубликованным главой венгерского МИД в субботу днем, более ста граждан Венгрии находятся в Израиле, 11 венгров, большинство из которых несовершеннолетние - в Палестине. Венгерские дипломатические работники ведут переговоры с международными партнерами для проведения эвакуации, сообщил Сийярто.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреБлижний ВостокИзраильВенгрияХосейн Амир АбдоллахианПетер СийяртоБиньямин НетаньяхуХамас
 
 
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