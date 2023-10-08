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В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию - РИА Новости, 08.10.2023
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22:02 08.10.2023 (обновлено: 22:39 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/gazoprovod-1901364049.html
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию - РИА Новости, 08.10.2023
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию
Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:02
2023-10-08T22:39
финляндия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti.&quot;Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы&quot;, — сказал он.Грёнлунд отметил, что сейчас нет информации о точном месте утечки. Также он заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.По словам директора компании, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование. Ранее оператор сообщил, что минувшей ночью после необычного падения давления в трубе пришлось перекрыть подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Уточнялось, что речь может идти о течи.Позднее ответственный за энергетику министр Кай Мюкканен отметил, что отказ Balticconnector не создаст проблем для безопасности энергоснабжения Финляндии, в том числе благодаря плавучему терминалу СПГ в порту Инкоо. Gasgrid Finland и эстонская Elering арендовали терминал сжиженного природного газа у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и запустили его в январе этого года. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе обеих стран. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum и использовать его инфраструктуру. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.
https://ria.ru/20230927/povrezhdeniya-1898868217.html
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финляндия, эстония, elering
Финляндия, Эстония, Elering
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию

Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti.
«

"Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы", — сказал он.

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Грёнлунд отметил, что сейчас нет информации о точном месте утечки. Также он заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.
По словам директора компании, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.
Ранее оператор сообщил, что минувшей ночью после необычного падения давления в трубе пришлось перекрыть подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Уточнялось, что речь может идти о течи.
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Позднее ответственный за энергетику министр Кай Мюкканен отметил, что отказ Balticconnector не создаст проблем для безопасности энергоснабжения Финляндии, в том числе благодаря плавучему терминалу СПГ в порту Инкоо.
Gasgrid Finland и эстонская Elering арендовали терминал сжиженного природного газа у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и запустили его в январе этого года. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе обеих стран. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum и использовать его инфраструктуру. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.
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