https://ria.ru/20231008/gazoprovod-1901364049.html
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию - РИА Новости, 08.10.2023
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию
Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:02
2023-10-08T22:02
2023-10-08T22:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti."Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы", — сказал он.Грёнлунд отметил, что сейчас нет информации о точном месте утечки. Также он заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.По словам директора компании, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование. Ранее оператор сообщил, что минувшей ночью после необычного падения давления в трубе пришлось перекрыть подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Уточнялось, что речь может идти о течи.Позднее ответственный за энергетику министр Кай Мюкканен отметил, что отказ Balticconnector не создаст проблем для безопасности энергоснабжения Финляндии, в том числе благодаря плавучему терминалу СПГ в порту Инкоо. Gasgrid Finland и эстонская Elering арендовали терминал сжиженного природного газа у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и запустили его в январе этого года. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе обеих стран. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum и использовать его инфраструктуру. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.
https://ria.ru/20230927/povrezhdeniya-1898868217.html
https://ria.ru/20230926/protest-1898829585.html
https://ria.ru/20231004/opros-1900370459.html
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финляндия, эстония, elering
Финляндия, Эстония, Elering
В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы газопровода в Эстонию
Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы
ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости.
Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев, заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti
.
«
"Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы", — сказал он.
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Грёнлунд отметил, что сейчас нет информации о точном месте утечки. Также он заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.
По словам директора компании, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.
Ранее оператор сообщил, что минувшей ночью после необычного падения давления в трубе пришлось перекрыть подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Уточнялось, что речь может идти о течи.
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Позднее ответственный за энергетику министр Кай Мюкканен отметил, что отказ Balticconnector не создаст проблем для безопасности энергоснабжения Финляндии, в том числе благодаря плавучему терминалу СПГ в порту Инкоо.
Gasgrid Finland и эстонская Elering
арендовали терминал сжиженного природного газа у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и запустили его в январе этого года. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе обеих стран. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum и использовать его инфраструктуру. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.
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