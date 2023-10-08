https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901328612.html

СМИ: Израиль готовится эвакуировать города на границе с Ливаном

СМИ: Израиль готовится эвакуировать города на границе с Ливаном - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: Израиль готовится эвакуировать города на границе с Ливаном

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:17

2023-10-08T17:17

2023-10-08T17:35

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ливан

израиль

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биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава минобороны Израиля Йоав Галлант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, пишет газета Haaretz."Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье армия Израиля заявила, что эвакуация охватила уже 24 населенных пункта у линии разграничения с сектором Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/postradavshie-1901329273.html

https://ria.ru/20231008/erdogan-1901328476.html

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас