https://ria.ru/20231008/energodar-1901268172.html
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 08.10.2023
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии
Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:53
2023-10-08T09:53
2023-10-08T10:00
происшествия
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города."В связи с аварией на подстанции "Таврия" без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов (Запорожской области - ред.). Ремонтные работы ведутся", - говорится в сообщении администрации.Электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени, обещали власти.
https://ria.ru/20230912/bpla-1895725917.html
энергодар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область
Происшествия, Энергодар, Запорожская область
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии
Энергодар и несколько сел остались без света из-за аварии на подстанции