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Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 08.10.2023
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09:53 08.10.2023 (обновлено: 10:00 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/energodar-1901268172.html
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 08.10.2023
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии
Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:53
2023-10-08T10:00
происшествия
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города."В связи с аварией на подстанции "Таврия" без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов (Запорожской области - ред.). Ремонтные работы ведутся", - говорится в сообщении администрации.Электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени, обещали власти.
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энергодар
запорожская область
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происшествия, энергодар, запорожская область
Происшествия, Энергодар, Запорожская область
Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии

Энергодар и несколько сел остались без света из-за аварии на подстанции

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города.
"В связи с аварией на подстанции "Таврия" без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов (Запорожской области - ред.). Ремонтные работы ведутся", - говорится в сообщении администрации.
Электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени, обещали власти.
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ПроисшествияЭнергодарЗапорожская область
 
 
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