https://ria.ru/20231008/energodar-1901268172.html

Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии

Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 08.10.2023

Энергодар и несколько сел остались без электроснабжения из-за аварии

Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:53

2023-10-08T09:53

2023-10-08T10:00

происшествия

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Энергодар и ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, ведется ремонт, сообщили власти города."В связи с аварией на подстанции "Таврия" без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов (Запорожской области - ред.). Ремонтные работы ведутся", - говорится в сообщении администрации.Электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени, обещали власти.

https://ria.ru/20230912/bpla-1895725917.html

энергодар

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, энергодар, запорожская область