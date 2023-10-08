https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде - РИА Новости, 08.10.2023
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:15
2023-10-08T21:15
2023-10-08T21:15
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/69/1518496974_0:0:2101:1181_1920x0_80_0_0_b119364b07b2819e1686bb254b37fd99.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня в 19.25 на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления МЖД при исправной звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 45 км перед приближающимся пригородным поездом № 7578 сообщением Москва-Монино. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, схода состава не произошло. Некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживаются. "Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожно движения при пересечении переездов. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html
https://ria.ru/20230727/avariya-1886720437.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/69/1518496974_95:0:1819:1293_1920x0_80_0_0_f69ec5384ac318fbf2ca1c28fcb4090e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
Электропоезд Москва-Монино столкнулся с машиной на железнодорожном переезде