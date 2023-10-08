https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html

В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде

В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде - РИА Новости, 08.10.2023

В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде

Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:15

2023-10-08T21:15

2023-10-08T21:15

происшествия

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня в 19.25 на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления МЖД при исправной звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 45 км перед приближающимся пригородным поездом № 7578 сообщением Москва-Монино. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, схода состава не произошло. Некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживаются. "Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожно движения при пересечении переездов. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html

https://ria.ru/20230727/avariya-1886720437.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), авто