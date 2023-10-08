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В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде - РИА Новости, 08.10.2023
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21:15 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде - РИА Новости, 08.10.2023
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:15
2023-10-08T21:15
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня в 19.25 на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления МЖД при исправной звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 45 км перед приближающимся пригородным поездом № 7578 сообщением Москва-Монино. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, схода состава не произошло. Некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживаются. "Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожно движения при пересечении переездов. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html
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происшествия, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде

Электропоезд Москва-Монино столкнулся с машиной на железнодорожном переезде

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Монино столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде, некоторые поезда в сторону области задерживаются, в результате ДТП никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
«
"Сегодня в 19.25 на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления МЖД при исправной звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 45 км перед приближающимся пригородным поездом № 7578 сообщением Москва-Монино. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, схода состава не произошло. Некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживаются.
«
"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожно движения при пересечении переездов. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - отмечается в сообщении.
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