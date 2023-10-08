https://ria.ru/20231008/britanets-1901308393.html

СМИ: служивший в армии Израиля британец погиб в ходе боевых действий

СМИ: служивший в армии Израиля британец погиб в ходе боевых действий - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: служивший в армии Израиля британец погиб в ходе боевых действий

Служивший в Армии обороны Израиля британец Натаниэль Янг погиб в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил британский телеканал Sky News. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:02

2023-10-08T15:02

2023-10-08T15:02

в мире

израиль

россия

тель-авив

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Служивший в Армии обороны Израиля британец Натаниэль Янг погиб в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил британский телеканал Sky News. "Британец, служивший в израильской армии, был убит в результате нападения боевиков ХАМАС", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что 20-летний капрал был солдатом 13-го батальона. Военнослужащий проживал в Тель-Авиве. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/pogibshie-1901303848.html

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израиль

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в мире, израиль, россия, тель-авив, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году