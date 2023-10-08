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Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин
Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2023
Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:58
2023-10-08T10:58
2023-10-08T10:58
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что отечественный аграрный сектор занимает лидирующие позиции на глобальном рынке, наращивает объемы производства и превосходит зарубежные аналоги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности... Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Отечественная сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги, экспортируется в разные страны. Сегодня, несмотря на внешние вызовы, отрасль развивается и наращивает объемы производства", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сегодня ведется активная модернизация предприятий, внедряются новые технологии и научные разработки. При этом особое внимание уделяется вовлечению новых земель в сельхозоборот, осуществлению мероприятий в сфере мелиорации, селекции и семеноводства. Премьер-министр выразил гордость за достижения российских аграриев, отметив, что за каждым из них – огромный труд, ответственность и целеустремленность специалистов. Также он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, преданность своему делу и пожелал удачи в реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин
Мишустин: аграрный сектор России занимает лидирующие позиции на глобальном рынке
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что отечественный аграрный сектор занимает лидирующие позиции на глобальном рынке, наращивает объемы производства и превосходит зарубежные аналоги, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности... Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Отечественная сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги, экспортируется в разные страны. Сегодня, несмотря на внешние вызовы, отрасль развивается и наращивает объемы производства", - говорится в поздравлении.
Мишустин
отметил, что сегодня ведется активная модернизация предприятий, внедряются новые технологии и научные разработки. При этом особое внимание уделяется вовлечению новых земель в сельхозоборот, осуществлению мероприятий в сфере мелиорации, селекции и семеноводства.
Премьер-министр выразил гордость за достижения российских аграриев, отметив, что за каждым из них – огромный труд, ответственность и целеустремленность специалистов. Также он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, преданность своему делу и пожелал удачи в реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции