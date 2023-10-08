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Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин

Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2023

Аграрный сектор России превосходит зарубежные аналоги, заявил Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:58

2023-10-08T10:58

2023-10-08T10:58

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что отечественный аграрный сектор занимает лидирующие позиции на глобальном рынке, наращивает объемы производства и превосходит зарубежные аналоги, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности... Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Отечественная сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги, экспортируется в разные страны. Сегодня, несмотря на внешние вызовы, отрасль развивается и наращивает объемы производства", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сегодня ведется активная модернизация предприятий, внедряются новые технологии и научные разработки. При этом особое внимание уделяется вовлечению новых земель в сельхозоборот, осуществлению мероприятий в сфере мелиорации, селекции и семеноводства. Премьер-министр выразил гордость за достижения российских аграриев, отметив, что за каждым из них – огромный труд, ответственность и целеустремленность специалистов. Также он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, преданность своему делу и пожелал удачи в реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20231005/agrarii-1900722916.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин