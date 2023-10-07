https://ria.ru/20231007/zemletryasenie-1901210300.html

Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек

Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 07.10.2023

Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек

Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло "примерно до 120", пострадали более тысячи человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:03

2023-10-07T20:03

2023-10-07T20:09

в мире

афганистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло "примерно до 120", пострадали более тысячи человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари.Ранее в субботу агентство со ссылкой на директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида передавало, что по меньшей мере 14 человек погибли, 78 пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана."На данный момент в наши данные были включены более тысячи пострадавших женщин, детей и пожилых граждан, а около 120 человек погибли", - заявил Ашари агентству.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

афганистан

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в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)