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Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками - РИА Новости, 07.10.2023
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15:38 07.10.2023 (обновлено: 16:08 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/zalozhniki-1901163408.html
Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками
Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками - РИА Новости, 07.10.2023
Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками
Вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" показал кадры с моментом захвата заложников в одном из израильских поселений вблизи сектора Газа, записанные... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:38
2023-10-07T16:08
в мире
израиль
катар
палестина
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" показал кадры с моментом захвата заложников в одном из израильских поселений вблизи сектора Газа, записанные палестинским движением Хамас. На видео видны несколько женщин, в том числе, молодая девушка, которые пытаются что-то сказать на иврите тем, кто их удерживают. Палестинцы спрашивают, откуда они. Потом они обращаются к другим людям из захваченной группы, которые плохо понимают по-английски, и палестинцы несколько раз, используя разные слова, спрашивают у заложников, есть ли у них оружие. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
катар
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РИА Новости
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Похищение девушки палестинцами
Похищение девушки палестинцами
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Похищение девушки на автомобиле
Похищение девушки на автомобиле
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в мире, израиль, катар, палестина, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Катар, Палестина, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля
Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками

Аль-Джазира: палестинцы ХАМАС захватили заложников в поселении у сектора Газа

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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" показал кадры с моментом захвата заложников в одном из израильских поселений вблизи сектора Газа, записанные палестинским движением Хамас.
На видео видны несколько женщин, в том числе, молодая девушка, которые пытаются что-то сказать на иврите тем, кто их удерживают. Палестинцы спрашивают, откуда они. Потом они обращаются к другим людям из захваченной группы, которые плохо понимают по-английски, и палестинцы несколько раз, используя разные слова, спрашивают у заложников, есть ли у них оружие.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
 
В миреИзраильКатарПалестинаМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля
 
 
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