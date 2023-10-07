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В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов

В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов - РИА Новости, 07.10.2023

В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов

На юге Израиля нет организованных российских туристов, отечественные авиакомпании туда не летают, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:41

2023-10-07T14:41

2023-10-07T14:48

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

российский союз туриндустрии (рст)

хамас

в мире

туризм

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На юге Израиля нет организованных российских туристов, отечественные авиакомпании туда не летают, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "По данным РСТ, на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на территории Израиля сейчас находится около 100 организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами. С Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, российский союз туриндустрии (рст), хамас, в мире