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В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов
В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов - РИА Новости, 07.10.2023
В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов
На юге Израиля нет организованных российских туристов, отечественные авиакомпании туда не летают, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:41
2023-10-07T14:41
2023-10-07T14:48
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
российский союз туриндустрии (рст)
хамас
в мире
туризм
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На юге Израиля нет организованных российских туристов, отечественные авиакомпании туда не летают, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "По данным РСТ, на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на территории Израиля сейчас находится около 100 организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами. С Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, российский союз туриндустрии (рст), хамас, в мире
Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Российский союз туриндустрии (РСТ), Хамас, В мире, Туризм
В РСТ заявили, что на юге Израиля нет российских туристов
РСТ: на юге Израиля нет российских туристов, наши самолеты туда не летают
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
На юге Израиля нет организованных российских туристов, отечественные авиакомпании туда не летают, сообщили
в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"По данным РСТ, на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на территории Израиля сейчас находится около 100 организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами. С Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.