"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ
Полковник Коллинз: ВСУ не научились применять западную технику
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в статье для Telegraph.
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"Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать", — считает офицер.
По мнению полковника, непредусмотрительность ВСУ позволяет российским снайперам и артиллерии эффективно препятствовать разминированию минных полей и уничтожать ценных специалистов и инженерную технику. В конце концов, в ВСУ вынуждены переходить на действия ночью, где сталкиваются уже с другими проблемами, добавил автор.
Коллинз добавил, что Украине придется принимать тяжелые решения для восполнения своих людских потерь. По его оценкам, даже резервисты с военной подготовкой уже в значительной мере сошли на нет, не говоря о профессиональных военных. Офицер предположил, что в армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.