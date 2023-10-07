https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html

"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ

"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023

"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ

ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:55

2023-10-07T06:55

2023-10-07T06:55

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в статье для Telegraph."Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать", — считает офицер.По мнению полковника, непредусмотрительность ВСУ позволяет российским снайперам и артиллерии эффективно препятствовать разминированию минных полей и уничтожать ценных специалистов и инженерную технику. В конце концов, в ВСУ вынуждены переходить на действия ночью, где сталкиваются уже с другими проблемами, добавил автор.Коллинз добавил, что Украине придется принимать тяжелые решения для восполнения своих людских потерь. По его оценкам, даже резервисты с военной подготовкой уже в значительной мере сошли на нет, не говоря о профессиональных военных. Офицер предположил, что в армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато