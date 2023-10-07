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"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html
"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ
"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023
"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ
ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:55
2023-10-07T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в статье для Telegraph."Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать", — считает офицер.По мнению полковника, непредусмотрительность ВСУ позволяет российским снайперам и артиллерии эффективно препятствовать разминированию минных полей и уничтожать ценных специалистов и инженерную технику. В конце концов, в ВСУ вынуждены переходить на действия ночью, где сталкиваются уже с другими проблемами, добавил автор.Коллинз добавил, что Украине придется принимать тяжелые решения для восполнения своих людских потерь. По его оценкам, даже резервисты с военной подготовкой уже в значительной мере сошли на нет, не говоря о профессиональных военных. Офицер предположил, что в армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ

Полковник Коллинз: ВСУ не научились применять западную технику

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ несут большие потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, заявил британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз в статье для Telegraph.
«
"Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать", — считает офицер.
По мнению полковника, непредусмотрительность ВСУ позволяет российским снайперам и артиллерии эффективно препятствовать разминированию минных полей и уничтожать ценных специалистов и инженерную технику. В конце концов, в ВСУ вынуждены переходить на действия ночью, где сталкиваются уже с другими проблемами, добавил автор.
Коллинз добавил, что Украине придется принимать тяжелые решения для восполнения своих людских потерь. По его оценкам, даже резервисты с военной подготовкой уже в значительной мере сошли на нет, не говоря о профессиональных военных. Офицер предположил, что в армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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