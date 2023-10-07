https://ria.ru/20231007/pozitsii-1901129824.html

Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении

Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении - РИА Новости, 07.10.2023

Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении

Российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовского направления, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:09

2023-10-07T12:09

2023-10-07T12:36

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

волгоград

вооруженные силы рф

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 7 окт — РИА Новости. Российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовского направления, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин, который находится с рабочим визитом в Волгограде."На Артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы. На северном фланге мы даже фиксируем расширение "серой зоны", улучшение позиций — порядка 200 метров", — сказал он.Кроме того, отметил глава ДНР, российские подразделения ‌отразили атаку ВСУ в районе Майорского (Приютного) на Угледарском направлении. "Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", — добавил Пушилин.По информации Минобороны, в последние дни украинские войска предпринимали безуспешные атаки в районе Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного, в которых понесли значительные потери. Так, авиация Южной группировки поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады и 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а артиллерия — склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи в Часовом Яре, опорный пункт в Клещеевке, пункт управления беспилотниками в Кирово, пикап и пункт временной дислокации в Ласточкино. Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и техникой в районе Ивановского.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, волгоград, вооруженные силы рф, безопасность