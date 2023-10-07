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Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 07.10.2023 (обновлено: 12:36 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/pozitsii-1901129824.html
Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении
Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении
Российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовского направления, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:09
2023-10-07T12:36
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
волгоград
вооруженные силы рф
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 7 окт — РИА Новости. Российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовского направления, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин, который находится с рабочим визитом в Волгограде.&quot;На Артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы. На северном фланге мы даже фиксируем расширение &quot;серой зоны&quot;, улучшение позиций — порядка 200 метров&quot;, — сказал он.Кроме того, отметил глава ДНР, российские подразделения ‌отразили атаку ВСУ в районе Майорского (Приютного) на Угледарском направлении. "Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", — добавил Пушилин.По информации Минобороны, в последние дни украинские войска предпринимали безуспешные атаки в районе Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного, в которых понесли значительные потери. Так, авиация Южной группировки поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады и 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а артиллерия — склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи в Часовом Яре, опорный пункт в Клещеевке, пункт управления беспилотниками в Кирово, пикап и пункт временной дислокации в Ласточкино. Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и техникой в районе Ивановского.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, волгоград, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Волгоград, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Артемовском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции на северном фланге Артемовского направления

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 окт — РИА Новости. Российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовского направления, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин, который находится с рабочим визитом в Волгограде.
«

"На Артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы. На северном фланге мы даже фиксируем расширение "серой зоны", улучшение позиций — порядка 200 метров", — сказал он.

Кроме того, отметил глава ДНР, российские подразделения ‌отразили атаку ВСУ в районе Майорского (Приютного) на Угледарском направлении.
"Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", — добавил Пушилин.
По информации Минобороны, в последние дни украинские войска предпринимали безуспешные атаки в районе Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного, в которых понесли значительные потери. Так, авиация Южной группировки поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады и 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а артиллерия — склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи в Часовом Яре, опорный пункт в Клещеевке, пункт управления беспилотниками в Кирово, пикап и пункт временной дислокации в Ласточкино. Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и техникой в районе Ивановского.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВолгоградВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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