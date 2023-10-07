https://ria.ru/20231007/izrail-1901180587.html

СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой

СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:04

2023-10-07T17:04

2023-10-07T17:04

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на источники. "Связь с командиром подразделения связи и координации полностью потеряна", - говорится в сообщении. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас