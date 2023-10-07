https://ria.ru/20231007/izrail-1901180587.html
СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой
СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:04
2023-10-07T17:04
2023-10-07T17:04
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на источники. "Связь с командиром подразделения связи и координации полностью потеряна", - говорится в сообщении. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Хамас
СМИ: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой
Walla: в ЦАХАЛ потеряли связь с командиром подразделения на границе с Газой
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает израильский портал Walla
со ссылкой на источники.
"Связь с командиром подразделения связи и координации полностью потеряна", - говорится в сообщении.
Палестино-израильский конфликт
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем