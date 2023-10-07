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В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней - РИА Новости, 07.10.2023
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней
Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:59
2023-10-07T14:59
2023-10-07T16:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами, проникшими в Израиль из сектора Газа, предположив, что бои в населенных пунктах могут продолжаться в течение нескольких дней. "Командующий южным округом Амир Коэн предположил, что придется продолжать сражаться, так как эта ситуация продлится много часов и, по-видимому, дней", - говорится в сообщении пресс-службы. Коэн также признал, что среди полицейских уже есть убитые и раненые.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней
Полиция Израиля по южному округу: эскалация может продолжаться несколько дней