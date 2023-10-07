https://ria.ru/20231007/izrail-1901155513.html

В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней

В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней - РИА Новости, 07.10.2023

В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней

Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:59

2023-10-07T14:59

2023-10-07T16:38

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами, проникшими в Израиль из сектора Газа, предположив, что бои в населенных пунктах могут продолжаться в течение нескольких дней. "Командующий южным округом Амир Коэн предположил, что придется продолжать сражаться, так как эта ситуация продлится много часов и, по-видимому, дней", - говорится в сообщении пресс-службы. Коэн также признал, что среди полицейских уже есть убитые и раненые.

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году