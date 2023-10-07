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В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней - РИА Новости, 07.10.2023
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14:59 07.10.2023 (обновлено: 16:38 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901155513.html
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней - РИА Новости, 07.10.2023
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней
Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:59
2023-10-07T16:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами, проникшими в Израиль из сектора Газа, предположив, что бои в населенных пунктах могут продолжаться в течение нескольких дней. "Командующий южным округом Амир Коэн предположил, что придется продолжать сражаться, так как эта ситуация продлится много часов и, по-видимому, дней", - говорится в сообщении пресс-службы. Коэн также признал, что среди полицейских уже есть убитые и раненые.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В полиции Израиля заявили, что эскалация может продолжаться несколько дней

Полиция Израиля по южному округу: эскалация может продолжаться несколько дней

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Командующий полиции южным округом Израиля провел оценку ситуации с безопасностью в этом районе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами, проникшими в Израиль из сектора Газа, предположив, что бои в населенных пунктах могут продолжаться в течение нескольких дней.
«
"Командующий южным округом Амир Коэн предположил, что придется продолжать сражаться, так как эта ситуация продлится много часов и, по-видимому, дней", - говорится в сообщении пресс-службы.
Коэн также признал, что среди полицейских уже есть убитые и раненые.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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