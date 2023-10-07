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СМИ: на юге Израиля полицейскую машину подбили противотанковым снарядом

СМИ: на юге Израиля полицейскую машину подбили противотанковым снарядом - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: на юге Израиля полицейскую машину подбили противотанковым снарядом

Полицейская машина в районе Рейм на юге Израиля была подбита противотанковым снарядом, есть жертвы, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:55

2023-10-07T16:55

2023-10-07T17:08

в мире

израиль

палестина

хамас

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полицейская машина в районе Рейм на юге Израиля была подбита противотанковым снарядом, есть жертвы, сообщает газета Haaretz."Полицейская машина в Рейме была подбита противотанковым снарядом, на месте есть жертвы", - говорится в сообщении.Газета отмечает, что бои идут сейчас в городе Сдерот недалеко от полицейского участка.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Расстрел полиции палестинцами Расстрел полиции палестинцами 2023-10-07T16:55 true PT0M13S

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в мире, израиль, палестина, хамас, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля