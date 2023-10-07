https://ria.ru/20231007/eskalatsiya-1901191353.html

СМИ: премьер Израиля встретился с лидерами оппозиции после эскалации

СМИ: премьер Израиля встретился с лидерами оппозиции после эскалации - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: премьер Израиля встретился с лидерами оппозиции после эскалации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации палестино-израильского конфликта встречается с лидерами израильской оппозиции, сообщает газета... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:58

2023-10-07T17:58

2023-10-07T17:58

в мире

израиль

палестина

тель-авив

биньямин нетаньяху

бени ганц

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации палестино-израильского конфликта встречается с лидерами израильской оппозиции, сообщает газета Haaretz. "Нетаньяху встречается с лидером оппозиции Яиром Лапидом в военном штабе комплекса Кирия в Тель-Авиве. Он встретится с членом оппозиции Бенни Ганцем", - сообщает издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, тель-авив, биньямин нетаньяху, бени ганц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году