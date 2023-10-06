https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901000686.html

Зеленский сделал странное заявление о России

Зеленский сделал странное заявление о России - РИА Новости, 06.10.2023

Зеленский сделал странное заявление о России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине, чтобы лишить ее поддержки Запада, пишет РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:51

2023-10-06T16:51

2023-10-06T23:27

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

жан-клод юнкер

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине, чтобы лишить ее поддержки Запада, пишет "Страна.ua"."Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", — утверждает он.Помимо этого, глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде после того, как политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Европейский союз.При этом такого мнения придерживается не только экс-председатель ЕК. Так, в начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа признал, что коррупционные скандалы в бывшей советской республике оказывают влияние на решения Запада о поставках ВСУ оружия. На проблему взяточничества в этой стране также указывал президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, в начале недели газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении правительственный документ писала, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции в киевском правительстве, чем она признает это на публичном уровне. По данным издания, такое положение дел может привести к тому, что западные союзники "откажутся от борьбы Украины" с Россией.В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны страны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900727191.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, жан-клод юнкер, еврокомиссия