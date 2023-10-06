https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901000686.html
Зеленский сделал странное заявление о России
Зеленский сделал странное заявление о России - РИА Новости, 06.10.2023
Зеленский сделал странное заявление о России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине, чтобы лишить ее поддержки Запада, пишет РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:51
2023-10-06T16:51
2023-10-06T23:27
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине, чтобы лишить ее поддержки Запада, пишет "Страна.ua"."Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", — утверждает он.Помимо этого, глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде после того, как политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Европейский союз.При этом такого мнения придерживается не только экс-председатель ЕК. Так, в начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа признал, что коррупционные скандалы в бывшей советской республике оказывают влияние на решения Запада о поставках ВСУ оружия. На проблему взяточничества в этой стране также указывал президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, в начале недели газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении правительственный документ писала, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции в киевском правительстве, чем она признает это на публичном уровне. По данным издания, такое положение дел может привести к тому, что западные союзники "откажутся от борьбы Украины" с Россией.В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны страны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, жан-клод юнкер, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер, Еврокомиссия
Зеленский сделал странное заявление о России
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине, чтобы лишить ее поддержки Запада, пишет "Страна.ua
".
"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", — утверждает он.
В сентябре украинский фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" опубликовал исследование, согласно которому почти 80 процентов жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
Помимо этого, глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде после того, как политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Европейский союз.
При этом такого мнения придерживается не только экс-председатель ЕК. Так, в начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа признал, что коррупционные скандалы в бывшей советской республике оказывают влияние на решения Запада о поставках ВСУ оружия. На проблему взяточничества в этой стране также указывал президент Польши Анджей Дуда.
Кроме того, в начале недели газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении правительственный документ писала, что администрация президента США Джо Байдена
гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции в киевском правительстве, чем она признает это на публичном уровне. По данным издания, такое положение дел может привести к тому, что западные союзники "откажутся от борьбы Украины" с Россией.
В августе Киев вновь оказался в центре скандала, когда выяснилось, что Минобороны страны закупало продукты и одежду для военных по значительно завышенным ценам. Тогдашний глава ведомства Алексей Резников утверждал, что эта информация якобы не соответствует действительности. Тем не менее в начале сентября его уволили.
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