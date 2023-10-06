https://ria.ru/20231006/vzyatka-1900987994.html

Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог

Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог - РИА Новости, 06.10.2023

Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог

Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:17

2023-10-06T16:17

2023-10-06T16:17

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал "Общественное". В среду телеканал "Общественное" сообщал, что антикоррупционный суд Украины оставил Лысенко, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов. "Главу Сум Александра Лысенко выпустили под залог. Размер залога составил 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов), его внесли 5 октября. Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 миллионов гривен (272,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру Сум и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения. В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

https://ria.ru/20231003/korruptsiya-1900295236.html

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в мире, сумы, украина, служба безопасности украины