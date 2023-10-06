https://ria.ru/20231006/vzyatka-1900987994.html
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог - РИА Новости, 06.10.2023
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог
Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:17
2023-10-06T16:17
2023-10-06T16:17
в мире
сумы
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал "Общественное". В среду телеканал "Общественное" сообщал, что антикоррупционный суд Украины оставил Лысенко, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов. "Главу Сум Александра Лысенко выпустили под залог. Размер залога составил 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов), его внесли 5 октября. Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 миллионов гривен (272,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру Сум и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения. В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
https://ria.ru/20231003/korruptsiya-1900295236.html
сумы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, служба безопасности украины
В мире, Сумы, Украина, Служба безопасности Украины
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог
Общественное: на Украине подозреваемого во взятке мэра Сум выпустили под залог
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал "Общественное
".
В среду телеканал "Общественное" сообщал, что антикоррупционный суд Украины
оставил Лысенко, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов.
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
"Главу Сум Александра Лысенко выпустили под залог. Размер залога составил 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов), его внесли 5 октября. Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 миллионов гривен (272,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру Сум и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.
В понедельник СБУ
сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.
У США нет доказательств масштабной коррупции на Украине, заявил Белый дом