Рейтинг@Mail.ru
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vzyatka-1900987994.html
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог - РИА Новости, 06.10.2023
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог
Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:17
2023-10-06T16:17
в мире
сумы
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал "Общественное". В среду телеканал "Общественное" сообщал, что антикоррупционный суд Украины оставил Лысенко, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов. "Главу Сум Александра Лысенко выпустили под залог. Размер залога составил 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов), его внесли 5 октября. Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 миллионов гривен (272,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру Сум и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения. В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
https://ria.ru/20231003/korruptsiya-1900295236.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, украина, служба безопасности украины
В мире, Сумы, Украина, Служба безопасности Украины
Украинский суд выпустил подозреваемого во взятке мэра Сум под залог

Общественное: на Украине подозреваемого во взятке мэра Сум выпустили под залог

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украинский суд выпустил из-под стражи подозреваемого во взятке мэра города Сумы Александра Лысенко под залог в размере 81,8 тысячи долларов, сообщает телеканал "Общественное".
В среду телеканал "Общественное" сообщал, что антикоррупционный суд Украины оставил Лысенко, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
22 сентября, 13:02
"Главу Сум Александра Лысенко выпустили под залог. Размер залога составил 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов), его внесли 5 октября. Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 миллионов гривен (272,9 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру Сум и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.
В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
У США нет доказательств масштабной коррупции на Украине, заявил Белый дом
3 октября, 21:12
 
В миреСумыУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала