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Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vsu-1900851925.html
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:44
2023-10-06T08:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
артемовск
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что противник в основном сконцентрировался на восполнении потерь и перегруппировке подразделений. В четверг МО РФ сообщило, что войска Украины на Донецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли около 250 военнослужащих. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20, сказали в ведомстве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Безопасность
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении

Марочко: ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что противник в основном сконцентрировался на восполнении потерь и перегруппировке подразделений.
В четверг МО РФ сообщило, что войска Украины на Донецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли около 250 военнослужащих. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20, сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныАртемовскБезопасность
 
 
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