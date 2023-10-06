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Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:44
2023-10-06T08:44
2023-10-06T08:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
артемовск
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что противник в основном сконцентрировался на восполнении потерь и перегруппировке подразделений. В четверг МО РФ сообщило, что войска Украины на Донецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли около 250 военнослужащих. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20, сказали в ведомстве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Безопасность
Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении
Марочко: ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются