https://ria.ru/20231006/vsu-1900851925.html

Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении

Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023

Эксперт сообщил о снижении боевой активности ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:44

2023-10-06T08:44

2023-10-06T08:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

артемовск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. На Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что противник в основном сконцентрировался на восполнении потерь и перегруппировке подразделений. В четверг МО РФ сообщило, что войска Украины на Донецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли около 250 военнослужащих. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20, сказали в ведомстве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность