https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира
Выступление президента России Владимира Путина в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" было в первую очередь адресовано коллективному Западу, это... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:25
2023-10-06T18:25
2023-10-06T18:25
владимир путин
валдай (клуб)
в мире
россия
китай
брикс
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" было в первую очередь адресовано коллективному Западу, это "послание" о начале эпохи многополярного мироустройства, заявил РИА Новости ливанский писатель и политический аналитик Элиас аль-Мурр. "Президент России Владимир Путин на заключительном этапе двадцатой сессии Валдайского международного форума, в течение трех с половиной часов направлял миру послание и, в частности, (коллективному - ред.) Западу о том, что мы сейчас находимся на новом этапе и фактически вступаем в многополярный (мир - ред.)", - сказал аль-Мурр. Собеседник агентства отметил, что слова Путина означают переход России от попыток, нацеленных на ускорение наступления многополярного мироустройства, к более конкретным действиям, добавив, что Россия теперь способна влиять на мировые процессы и навязывать другим политэкономическим блокам свои условия. "Послания, которые прозвучали между строк речи российского президента… Запад должен знать, что сегодня он стоит перед гигантом на мировой арене и в международных отношениях, которого невозможно обойти или переступить. Этот гигант - восточный альянс между Россией и Китаем и странами БРИКС, не только политический, но и экономический", - добавил аль-Мурр. По словам эксперта, президент России специально заострил внимание на экономическом аспекте, подчеркнув, что борьба идет по всем направлениям, включая экономический фронт, а именно в грядущем постепенном отказе стран Востока от созданной после Второй мировой войны долларовой финансовой модели. "Эффективные шаги, предпринимаемые Россией и Китаем в отношении местных валют, имеют большое значение и выходят за рамки политических и открытых военных треков по всему миру", - отметил аль-Мурр. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
https://ria.ru/20231006/valday-1900936152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, валдай (клуб), в мире, россия, китай, брикс
Владимир Путин, Валдай (клуб), В мире, Россия, Китай, БРИКС
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира
Эксперт: речь Путина на "Валдае" стала посланием о начале многополярного мира
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" было в первую очередь адресовано коллективному Западу, это "послание" о начале эпохи многополярного мироустройства, заявил РИА Новости ливанский писатель и политический аналитик Элиас аль-Мурр.
"Президент России Владимир Путин на заключительном этапе двадцатой сессии Валдайского международного форума, в течение трех с половиной часов направлял миру послание и, в частности, (коллективному - ред.) Западу о том, что мы сейчас находимся на новом этапе и фактически вступаем в многополярный (мир - ред.)", - сказал аль-Мурр.
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Собеседник агентства отметил, что слова Путина означают переход России от попыток, нацеленных на ускорение наступления многополярного мироустройства, к более конкретным действиям, добавив, что Россия теперь способна влиять на мировые процессы и навязывать другим политэкономическим блокам свои условия.
"Послания, которые прозвучали между строк речи российского президента… Запад должен знать, что сегодня он стоит перед гигантом на мировой арене и в международных отношениях, которого невозможно обойти или переступить. Этот гигант - восточный альянс между Россией и Китаем
и странами БРИКС
, не только политический, но и экономический", - добавил аль-Мурр.
По словам эксперта, президент России специально заострил внимание на экономическом аспекте, подчеркнув, что борьба идет по всем направлениям, включая экономический фронт, а именно в грядущем постепенном отказе стран Востока от созданной после Второй мировой войны долларовой финансовой модели.
"Эффективные шаги, предпринимаемые Россией и Китаем в отношении местных валют, имеют большое значение и выходят за рамки политических и открытых военных треков по всему миру", - отметил аль-Мурр.
Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
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