https://ria.ru/20231006/turizm-1900923047.html

В АТОР рассказали об основной проблеме туриндустрии России

В АТОР рассказали об основной проблеме туриндустрии России - РИА Новости, 06.10.2023

В АТОР рассказали об основной проблеме туриндустрии России

Основная проблема для российской туриндустрии сейчас заключается не в объеме продаж туров, а в сложностях с долгосрочным планированием, когда трудно оценивать... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:44

2023-10-06T14:44

2023-10-06T14:44

туризм

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туризм

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Основная проблема для российской туриндустрии сейчас заключается не в объеме продаж туров, а в сложностях с долгосрочным планированием, когда трудно оценивать риски, курсовые колебания, из-за этого под угрозой может оказаться летний объем направлений, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "С точки зрения туров сейчас основной проблемой являются не продажи, потому что продажи довольно неплохие, потому что курс растет же не резко, а постепенно с мая. Основной риск для туриндустрии — полное отсутствие глубины, а значит сложности с формированием долгосрочных планов, планированием летнего сезона. Как оценить риски, курсовые колебания и как двигаться дальше", — сказал Мурадян. Он считает, что под угрозой может остаться летний объем направлений, потому что сложно сейчас запланировать. "Получится как этом году: рейсов много, цены очень высокие по сравнению с 2022 годом, а никто не едет отдыхать, потому что все ждут, когда будет дешевле", — добавил он, отметив, что еще один риск для туриндустрии заключается в отсутствии среднего и бюджетного сегментов. По его словам, недорогих туров заграницу сейчас не существует. Мурадян отметил, что рентабельность туризма не позволяет делать скидки в 60 процентов и более. Однако он пояснил, что сейчас горящие туры от операторов могут появляться на направлениях, где завершается летний сезон или только начинается зимний, а также в случаях, когда есть нестабильный поток продаж из-за высокого курса доллара. Спецпредложения вводят для того, чтобы стимулировать интерес к турам. "Поэтому местами скидка может достигать и 20-30 процентов. Но глобально я бы сказал так, что эта тенденция нездоровая, она не может продолжаться вечно", - считает вице-президент АТОР.Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что российские туроператоры стали предлагать своим клиентам большие скидки — до 60 процентов — на зарубежные отели и авиабилеты в связи с окончанием высокого сезона и снижением активности российских путешественников из-за колебаний курсов валют.

https://ria.ru/20231005/turtsiya-1900589439.html

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новости - туризм, туризм, туристы, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)