https://ria.ru/20231006/trevoga-1901039094.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:48
2023-10-06T18:48
2023-10-06T19:01
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал он.По данным Telegram-канала о ситуации на Крымском мосту, движение автотранспорта по мосту временно перекрыто. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу