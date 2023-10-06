Типы привязанности: какие бывают, как влияют на отношения и как их изменить

Оглавление
- Что такое привязанность
- Как формируется привязанность в детстве
- Основные типы привязанности в психологии
- Надежный (безопасный) тип привязанности
- Тревожный тип привязанности
- Избегающий тип привязанности
- Тревожно-избегающий тип привязанности
- Как тип привязанности влияет на отношения
- Как определить свой тип привязанности
- Можно ли изменить тип привязанности
- Главное о типах привязанности
Типы привязанности — это психологическая модель поведения в отношениях, которая определяет, как человек выражает эмоции и взаимодействует с партнером. Какие типы привязанности существуют, как они формируются в детстве, как влияют на выбор партнера и конфликты в паре и можно ли изменить свой тип во взрослом возрасте — в материале РИА Новости.
Что такое привязанность
Привязанность — это эмоциональная связь, основанная на влюбленности, сильной симпатии или преданности. В конце 50-х годов английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби разработал теорию привязанности, наблюдая за поведением детей на попечении государства или на длительном лечении. С точки зрения эволюции привязанность увеличивает шансы младенца на выживание — соответствующий тип формируется в раннем детстве и затем влияет на отношения во взрослой жизни.
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Как отмечает психолог Ника Болзан, качество привязанности является одним из ключевых факторов эмоциональной устойчивости, способности строить близкие отношения и чувствовать себя в безопасности рядом с другими людьми.
Как формируется привязанность в детстве
К году у ребенка формируется понимание, что родители — надежная база. К трем годам происходит сепарация: если отдать ребенка в сад до его психологической готовности находиться без родителей, это с высокой вероятностью сформирует тревожный тип привязанности. С трех до шести лет ребенку особенно нужна поддержка и понятные границы: угрозы или отвержение в момент, когда он "невыносим", приводят к нарушению привязанности.
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImagesСемья
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages
Семья
"На основе раннего опыта взаимодействия со значимыми взрослыми у ребенка постепенно формируются внутренние представления о себе, других людях и окружающем мире. В психологии их называют внутренними рабочими моделями привязанности, — говорит Ника Болзан. — Именно через отношения с близкими ребенок начинает отвечать на два фундаментальных вопроса: можно ли доверять другим людям и достоин ли я любви, заботы и принятия. В дальнейшем эти убеждения становятся основой того, как человек выстраивает дружеские, романтические, семейные и профессиональные отношения. Масштабное исследование, проведенное в Университете Миссури, показало, что тип привязанности, сформированный в раннем детстве, с высокой степенью предсказуемости коррелирует с качеством романтических отношений во взрослом возрасте, уровнем эмоциональной регуляции и общим психологическим благополучием человека. То, как мама или папа реагировали на наш плач в два года, буквально записывается в нейронные паттерны нашего мозга".
Роль родителей и раннего опыта
Типичные родительские сценарии и их последствия:
- Непоследовательность — родитель чередует тепло и холодность без понятной логики. Ребенок учится "заслуживать" любовь, так формируется тревожный тип.
- Эмоциональная холодность — родитель физически присутствует, но эмоционально недоступен. Складывается убеждение, что отношения — формальность, так формируется избегающий тип.
- Гиперконтроль — чрезмерная опека и тревога за ребенка по любому поводу учат, что мир опасен, а сам он не способен с ним справиться.
- Пугающее поведение — насилие или угрозы чаще формируют смешанный, тревожно-избегающий тип.
На развитие типа также влияют темперамент ребенка и то, как он воспринимает отношения родителей друг с другом.
"Здесь важно понимать, что родители не "портят" детей намеренно. Чаще всего они воспроизводят те модели взаимодействия, которые сами усвоили в детстве. В психологии это называют межпоколенческой передачей привязанности", — отмечает Ника Болзан.
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Основные типы привязанности в психологии
В психологии выделяют четыре базовых типа, которые описывают сочетание уровня тревожности (страха быть отвергнутым) и уровня избегания (дискомфорта от близости). Помимо базовых вариантов, существуют смешанные формы, которые встречаются даже чаще "чистых" типов.
- Надежный тип — низкая тревожность и низкое избегание.
- Тревожный — высокая тревожность при низком избегании.
- Избегающий — низкая тревожность при высоком избегании.
- Тревожно-избегающий — высокие показатели по обеим шкалам.
Надежный (безопасный) тип привязанности
Человек с надежным типом с удовольствием вступает в близкие отношения, открыто проявляет себя и не боится быть уязвимым.
В конфликте он способен открыто говорить о чувствах без обвинений и искать компромисс. В разлуке испытывает обычную грусть, но не тревогу за судьбу отношений. В близости ему комфортно, он не пытается слиться с партнером и не отстраняется без причины.
© Shutterstock/FOTODOM / Impact PhotographyПара
© Shutterstock/FOTODOM / Impact Photography
Пара
Главная особенность — устойчивое доверие, которое не разрушается из-за временной дистанции или разногласий.
"Люди с надежным типом привязанности обычно демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности отношениями, психологического благополучия и эмоциональной устойчивости", — отмечает психолог.
Тревожный тип привязанности
Человек с тревожным типом постоянно боится, что его бросят. Он ревнует партнера, тяжело переносит разлуку, жертвует своими желаниями и ищет подвох в нейтральных словах.
Что запускает тревогу: долгая пауза в ответе на сообщение, любая дистанция партнера, молчание после конфликта, отсутствие явных подтверждений любви.
Типичный сценарий: при отсутствии ответа человек может несколько раз подряд написать партнеру, придумать катастрофические объяснения молчанию и устроить эмоциональный разговор "на пустом месте", ведь выдержать неопределенность оказывается невыносимо.
© Shutterstock/FOTODOM / simona pilolla 2Напряженный разговор
© Shutterstock/FOTODOM / simona pilolla 2
Напряженный разговор
Главная особенность — постоянная потребность в подтверждении любви и страх отвержения.
"Тревожный тип привязанности чаще формируется при непоследовательном поведении взрослого: сегодня он эмоционально доступен и включен, а завтра — отстранен, раздражен или недоступен, — говорит психолог. — Ребенок оказывается в ситуации эмоциональной неопределенности и начинает активнее искать близость и подтверждение доступности взрослого. Со временем это может стать основой тревожной привязанности во взрослом возрасте".
Избегающий тип привязанности
Человеку с избегающим типом сложно выстраивать доверительные отношения. Вероятная причина — холодность родителей в детстве, из-за которой сформировалось ощущение, что отношения лишь формальность, а не источник поддержки.
Внутренняя мотивация строится на нескольких страхах: зависимости от другого человека, потери контроля над собственной жизнью и уязвимости от страха показать себя настоящим и быть отвергнутым именно за это. Дистанция становится защитой: если не подпускать партнера слишком близко, его потенциальный уход не будет болезненным.
Главная особенность — потребность сохранять дистанцию как защита от эмоциональной уязвимости.
"Избегающий тип привязанности формируется в ситуациях, когда эмоциональные потребности ребенка систематически игнорируются, обесцениваются или воспринимаются как проявление слабости, — подчеркивает Ника Болзан. — Фразы вроде "Не плачь", "Ты уже большой", "Сам справишься" могут приводить к тому, что ребенок учится подавлять свои чувства и рассчитывать только на себя. Такая стратегия помогает адаптироваться в детстве, но во взрослом возрасте нередко становится препятствием для построения близких отношений".
Тревожно-избегающий тип привязанности
Смешанный тип характеризуется внутренним конфликтом: человек не доверяет партнеру и одновременно считает, что не достоин любви.
Формула внутреннего конфликта: "хочу близости, но боюсь ее". Человек тянется к партнеру, но в момент реальной близости испытывает желание отстраниться. Периоды сближения резко сменяются холодностью, и партнеру сложно понять логику такого поведения, ведь она строится не на внешних обстоятельствах, а на неосознаваемом страхе.
Главная особенность — одновременная потребность в близости и страх перед ней, из-за чего поведение колеблется непредсказуемо.
"Тревожно-избегающий тип привязанности считается наиболее сложным, — отмечает психолог. — Он может формироваться в ситуациях, когда источник безопасности одновременно становится источником страха, например, при эмоционально непредсказуемом, пугающем или травмирующем поведении значимого взрослого. В результате у ребенка возникает внутренний конфликт между потребностью в близости и ощущением опасности. Во взрослом возрасте это может проявляться трудностями доверия, нестабильностью в отношениях и сложностями эмоциональной регуляции".
© Shutterstock/FOTODOM / KieferPixСерьезный разговор
© Shutterstock/FOTODOM / KieferPix
Серьезный разговор
Как тип привязанности влияет на отношения
"Одной из самых распространенных и одновременно сложных комбинаций является союз тревожного и избегающего партнеров. Тревожный партнер стремится к большей близости и эмоциональному контакту, а избегающий воспринимает это как давление и начинает дистанцироваться. В результате возникает замкнутый круг, который переходит в постоянный цикл и поддерживает напряжение в отношениях, — объясняет Ника Болзан. — Два тревожных партнера могут создавать очень эмоциональные и интенсивные отношения, однако такие союзы нередко сопровождаются ревностью, страхом потери и постоянными выяснениями отношений. Два избегающих партнера чаще демонстрируют внешнюю стабильность, но при этом испытывают сложности с эмоциональной близостью и открытым выражением чувств".
Одним из наиболее устойчивых сочетаний считается союз надежного и тревожного партнеров. Стабильность и предсказуемость надежного партнера способны постепенно формировать новый опыт безопасных отношений и снижать выраженность тревожных паттернов привязанности. В психологии это называют корректирующим эмоциональным опытом. Пары, в которых хотя бы один партнер обладает надежной привязанностью, как правило, легче справляются с кризисами благодаря более эффективной эмоциональной регуляции и открытому общению.
© Shutterstock/FOTODOM / BluesuntntПара
© Shutterstock/FOTODOM / Bluesuntnt
Пара
Как определить свой тип привязанности
Несколько вопросов для самопроверки:
- Как я реагирую на дистанцию партнера — спокойно или с нарастающей тревогой?
- Нуждаюсь ли я в постоянном подтверждении любви?
- Комфортно ли мне оставаться одному надолго?
- Что я чувствую, когда отношения становятся по-настоящему близкими?
- Как я веду себя в конфликте — ищу диалог, давлю или ухожу от разговора?
- Легко ли мне доверять партнеру?
- Бывает ли так, что я хочу близости, но одновременно ее пугаюсь?
Для структурированной оценки используют специализированные методики. Опросник привязанности у взрослых (Attachment Style Questionnaire) оценивает признаки избегания и тревожности. Тест ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised, "Опыт близких отношений") диагностирует уровень тревожности и степень избегания и считается одним из самых валидных инструментов.
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Можно ли изменить тип привязанности
Тип привязанности не является пожизненным приговором. Современные исследования показывают, что человек способен формировать так называемую заработанную надежную привязанность даже во взрослом возрасте.
- Осознание собственных паттернов. Полезно обратить внимание на то, как вы реагируете на дистанцию, конфликты, эмоциональную близость и неопределенность в отношениях.
- Психотерапия. Наиболее устойчивые изменения обычно происходят в процессе безопасных и последовательных отношений, в том числе в психотерапии. Именно такой опыт позволяет постепенно формировать более надежные способы взаимодействия с собой и окружающими. Особенно эффективными считаются подходы, ориентированные на работу с привязанностью, включая эмоционально-фокусированную терапию (EFT), схема-терапию и EMDR при наличии травматического опыта.
- Практика новых моделей поведения в отношениях. Важно учиться замечать моменты, когда возникает желание закрыться или убежать от близости, и постепенно выбирать более конструктивные способы взаимодействия.
- Работа с телом и нервной системой. Привязанность тесно связана с физиологическими реакциями организма. Дыхательные техники, физическая активность, практики осознанности и методы саморегуляции помогают снижать уровень тревоги и формировать ощущение безопасности.
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImagesПара
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages
Пара
"Наиболее важным является не поиск "идеального" типа привязанности, а развитие способности строить отношения, в которых есть безопасность, уважение, эмоциональная доступность и взаимная поддержка. Именно такие отношения помогают человеку чувствовать себя увереннее, справляться со стрессом и сохранять психологическое благополучие в различных жизненных ситуациях", — резюмирует Ника Болзан.
Плюсы и минусы разных типов привязанности
Тип
Сильные стороны
Слабые стороны
Надежный
Доверие, открытость, здоровые границы
Не застрахован от выгорания с нестабильным партнером
Тревожный
Эмоциональная вовлеченность, чуткость
Ревность, зависимость, тяжелая разлука
Избегающий
Самостоятельность, устойчивость в одиночестве
Сложности с доверием и близостью
Тревожно-избегающий
Глубокая потребность в близости, чуткость к сигналам
Непредсказуемость, внутренний конфликт "хочу — боюсь"
Главное о типах привязанности
- Тип привязанности формируется в детстве под влиянием эмоциональной доступности и стабильности заботы родителей.
- В психологии выделяют четыре базовых типа: надежный, тревожный, избегающий, тревожно-избегающий плюс множество смешанных вариантов.
- Тревожный тип ищет подтверждения любви, избегающий — сохраняет дистанцию из страха зависимости, надежный сочетает близость с устойчивыми границами.
- Тип привязанности влияет не только на поведение в паре, но и на сам выбор партнера.
- Определить свой тип помогают самонаблюдение, опросники (Attachment Style Questionnaire, ECR-R) и работа с психологом.
- Тип не статичен: осознанная работа, поддерживающие отношения и психотерапия способны со временем изменить даже устойчивый паттерн.
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