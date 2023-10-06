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Типы привязанности: надежная, тревожная, избегающая — что это и как влияют на отношения простыми словами
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15:47 06.10.2023 (обновлено: 10:39 24.07.2026)

Типы привязанности: какие бывают, как влияют на отношения и как их изменить

© Shutterstock/FOTODOM / George RudyВлюбленная пара
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Shutterstock/FOTODOM / George Rudy
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Психолог Ника Болзан
Приглашенный эксперт
Ника Болзан
Психолог
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Типы привязанности — это психологическая модель поведения в отношениях, которая определяет, как человек выражает эмоции и взаимодействует с партнером. Какие типы привязанности существуют, как они формируются в детстве, как влияют на выбор партнера и конфликты в паре и можно ли изменить свой тип во взрослом возрасте — в материале РИА Новости.

Что такое привязанность

Привязанность — это эмоциональная связь, основанная на влюбленности, сильной симпатии или преданности. В конце 50-х годов английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби разработал теорию привязанности, наблюдая за поведением детей на попечении государства или на длительном лечении. С точки зрения эволюции привязанность увеличивает шансы младенца на выживание — соответствующий тип формируется в раннем детстве и затем влияет на отношения во взрослой жизни.
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Как отмечает психолог Ника Болзан, качество привязанности является одним из ключевых факторов эмоциональной устойчивости, способности строить близкие отношения и чувствовать себя в безопасности рядом с другими людьми.

Как формируется привязанность в детстве

К году у ребенка формируется понимание, что родители — надежная база. К трем годам происходит сепарация: если отдать ребенка в сад до его психологической готовности находиться без родителей, это с высокой вероятностью сформирует тревожный тип привязанности. С трех до шести лет ребенку особенно нужна поддержка и понятные границы: угрозы или отвержение в момент, когда он "невыносим", приводят к нарушению привязанности.
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImagesСемья
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© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages
Семья
"На основе раннего опыта взаимодействия со значимыми взрослыми у ребенка постепенно формируются внутренние представления о себе, других людях и окружающем мире. В психологии их называют внутренними рабочими моделями привязанности, — говорит Ника Болзан. — Именно через отношения с близкими ребенок начинает отвечать на два фундаментальных вопроса: можно ли доверять другим людям и достоин ли я любви, заботы и принятия. В дальнейшем эти убеждения становятся основой того, как человек выстраивает дружеские, романтические, семейные и профессиональные отношения. Масштабное исследование, проведенное в Университете Миссури, показало, что тип привязанности, сформированный в раннем детстве, с высокой степенью предсказуемости коррелирует с качеством романтических отношений во взрослом возрасте, уровнем эмоциональной регуляции и общим психологическим благополучием человека. То, как мама или папа реагировали на наш плач в два года, буквально записывается в нейронные паттерны нашего мозга".

Роль родителей и раннего опыта

Типичные родительские сценарии и их последствия:
  • Непоследовательность — родитель чередует тепло и холодность без понятной логики. Ребенок учится "заслуживать" любовь, так формируется тревожный тип.
  • Эмоциональная холодность — родитель физически присутствует, но эмоционально недоступен. Складывается убеждение, что отношения — формальность, так формируется избегающий тип.
  • Гиперконтроль — чрезмерная опека и тревога за ребенка по любому поводу учат, что мир опасен, а сам он не способен с ним справиться.
  • Пугающее поведение — насилие или угрозы чаще формируют смешанный, тревожно-избегающий тип.
На развитие типа также влияют темперамент ребенка и то, как он воспринимает отношения родителей друг с другом.
"Здесь важно понимать, что родители не "портят" детей намеренно. Чаще всего они воспроизводят те модели взаимодействия, которые сами усвоили в детстве. В психологии это называют межпоколенческой передачей привязанности", — отмечает Ника Болзан.
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Основные типы привязанности в психологии

В психологии выделяют четыре базовых типа, которые описывают сочетание уровня тревожности (страха быть отвергнутым) и уровня избегания (дискомфорта от близости). Помимо базовых вариантов, существуют смешанные формы, которые встречаются даже чаще "чистых" типов.
  • Надежный тип — низкая тревожность и низкое избегание.
  • Тревожный — высокая тревожность при низком избегании.
  • Избегающий — низкая тревожность при высоком избегании.
  • Тревожно-избегающий — высокие показатели по обеим шкалам.

Надежный (безопасный) тип привязанности

Человек с надежным типом с удовольствием вступает в близкие отношения, открыто проявляет себя и не боится быть уязвимым.
В конфликте он способен открыто говорить о чувствах без обвинений и искать компромисс. В разлуке испытывает обычную грусть, но не тревогу за судьбу отношений. В близости ему комфортно, он не пытается слиться с партнером и не отстраняется без причины.
© Shutterstock/FOTODOM / Impact PhotographyПара
Пара - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Impact Photography
Пара
Главная особенность — устойчивое доверие, которое не разрушается из-за временной дистанции или разногласий.
"Люди с надежным типом привязанности обычно демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности отношениями, психологического благополучия и эмоциональной устойчивости", — отмечает психолог.

Тревожный тип привязанности

Человек с тревожным типом постоянно боится, что его бросят. Он ревнует партнера, тяжело переносит разлуку, жертвует своими желаниями и ищет подвох в нейтральных словах.
Что запускает тревогу: долгая пауза в ответе на сообщение, любая дистанция партнера, молчание после конфликта, отсутствие явных подтверждений любви.
Типичный сценарий: при отсутствии ответа человек может несколько раз подряд написать партнеру, придумать катастрофические объяснения молчанию и устроить эмоциональный разговор "на пустом месте", ведь выдержать неопределенность оказывается невыносимо.
© Shutterstock/FOTODOM / simona pilolla 2Напряженный разговор
Напряженный разговор - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / simona pilolla 2
Напряженный разговор
Главная особенность — постоянная потребность в подтверждении любви и страх отвержения.
"Тревожный тип привязанности чаще формируется при непоследовательном поведении взрослого: сегодня он эмоционально доступен и включен, а завтра — отстранен, раздражен или недоступен, — говорит психолог. — Ребенок оказывается в ситуации эмоциональной неопределенности и начинает активнее искать близость и подтверждение доступности взрослого. Со временем это может стать основой тревожной привязанности во взрослом возрасте".

Избегающий тип привязанности

Человеку с избегающим типом сложно выстраивать доверительные отношения. Вероятная причина — холодность родителей в детстве, из-за которой сформировалось ощущение, что отношения лишь формальность, а не источник поддержки.
Внутренняя мотивация строится на нескольких страхах: зависимости от другого человека, потери контроля над собственной жизнью и уязвимости от страха показать себя настоящим и быть отвергнутым именно за это. Дистанция становится защитой: если не подпускать партнера слишком близко, его потенциальный уход не будет болезненным.
Главная особенность — потребность сохранять дистанцию как защита от эмоциональной уязвимости.
"Избегающий тип привязанности формируется в ситуациях, когда эмоциональные потребности ребенка систематически игнорируются, обесцениваются или воспринимаются как проявление слабости, — подчеркивает Ника Болзан. — Фразы вроде "Не плачь", "Ты уже большой", "Сам справишься" могут приводить к тому, что ребенок учится подавлять свои чувства и рассчитывать только на себя. Такая стратегия помогает адаптироваться в детстве, но во взрослом возрасте нередко становится препятствием для построения близких отношений".
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Тревожно-избегающий тип привязанности

Смешанный тип характеризуется внутренним конфликтом: человек не доверяет партнеру и одновременно считает, что не достоин любви.
Формула внутреннего конфликта: "хочу близости, но боюсь ее". Человек тянется к партнеру, но в момент реальной близости испытывает желание отстраниться. Периоды сближения резко сменяются холодностью, и партнеру сложно понять логику такого поведения, ведь она строится не на внешних обстоятельствах, а на неосознаваемом страхе.
Главная особенность — одновременная потребность в близости и страх перед ней, из-за чего поведение колеблется непредсказуемо.
"Тревожно-избегающий тип привязанности считается наиболее сложным, — отмечает психолог. — Он может формироваться в ситуациях, когда источник безопасности одновременно становится источником страха, например, при эмоционально непредсказуемом, пугающем или травмирующем поведении значимого взрослого. В результате у ребенка возникает внутренний конфликт между потребностью в близости и ощущением опасности. Во взрослом возрасте это может проявляться трудностями доверия, нестабильностью в отношениях и сложностями эмоциональной регуляции".
© Shutterstock/FOTODOM / KieferPixСерьезный разговор
Серьезный разговор - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / KieferPix
Серьезный разговор

Как тип привязанности влияет на отношения

"Одной из самых распространенных и одновременно сложных комбинаций является союз тревожного и избегающего партнеров. Тревожный партнер стремится к большей близости и эмоциональному контакту, а избегающий воспринимает это как давление и начинает дистанцироваться. В результате возникает замкнутый круг, который переходит в постоянный цикл и поддерживает напряжение в отношениях, — объясняет Ника Болзан. — Два тревожных партнера могут создавать очень эмоциональные и интенсивные отношения, однако такие союзы нередко сопровождаются ревностью, страхом потери и постоянными выяснениями отношений. Два избегающих партнера чаще демонстрируют внешнюю стабильность, но при этом испытывают сложности с эмоциональной близостью и открытым выражением чувств".
Одним из наиболее устойчивых сочетаний считается союз надежного и тревожного партнеров. Стабильность и предсказуемость надежного партнера способны постепенно формировать новый опыт безопасных отношений и снижать выраженность тревожных паттернов привязанности. В психологии это называют корректирующим эмоциональным опытом. Пары, в которых хотя бы один партнер обладает надежной привязанностью, как правило, легче справляются с кризисами благодаря более эффективной эмоциональной регуляции и открытому общению.
© Shutterstock/FOTODOM / BluesuntntПара
Пара - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Bluesuntnt
Пара

Как определить свой тип привязанности

Несколько вопросов для самопроверки:
  1. Как я реагирую на дистанцию партнера — спокойно или с нарастающей тревогой?
  2. Нуждаюсь ли я в постоянном подтверждении любви?
  3. Комфортно ли мне оставаться одному надолго?
  4. Что я чувствую, когда отношения становятся по-настоящему близкими?
  5. Как я веду себя в конфликте — ищу диалог, давлю или ухожу от разговора?
  6. Легко ли мне доверять партнеру?
  7. Бывает ли так, что я хочу близости, но одновременно ее пугаюсь?
Для структурированной оценки используют специализированные методики. Опросник привязанности у взрослых (Attachment Style Questionnaire) оценивает признаки избегания и тревожности. Тест ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised, "Опыт близких отношений") диагностирует уровень тревожности и степень избегания и считается одним из самых валидных инструментов.
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Можно ли изменить тип привязанности

Тип привязанности не является пожизненным приговором. Современные исследования показывают, что человек способен формировать так называемую заработанную надежную привязанность даже во взрослом возрасте.
  1. Осознание собственных паттернов. Полезно обратить внимание на то, как вы реагируете на дистанцию, конфликты, эмоциональную близость и неопределенность в отношениях.
  2. Психотерапия. Наиболее устойчивые изменения обычно происходят в процессе безопасных и последовательных отношений, в том числе в психотерапии. Именно такой опыт позволяет постепенно формировать более надежные способы взаимодействия с собой и окружающими. Особенно эффективными считаются подходы, ориентированные на работу с привязанностью, включая эмоционально-фокусированную терапию (EFT), схема-терапию и EMDR при наличии травматического опыта.
  3. Практика новых моделей поведения в отношениях. Важно учиться замечать моменты, когда возникает желание закрыться или убежать от близости, и постепенно выбирать более конструктивные способы взаимодействия.
  4. Работа с телом и нервной системой. Привязанность тесно связана с физиологическими реакциями организма. Дыхательные техники, физическая активность, практики осознанности и методы саморегуляции помогают снижать уровень тревоги и формировать ощущение безопасности.
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImagesПара
Пара - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages
Пара
"Наиболее важным является не поиск "идеального" типа привязанности, а развитие способности строить отношения, в которых есть безопасность, уважение, эмоциональная доступность и взаимная поддержка. Именно такие отношения помогают человеку чувствовать себя увереннее, справляться со стрессом и сохранять психологическое благополучие в различных жизненных ситуациях", — резюмирует Ника Болзан.

Плюсы и минусы разных типов привязанности

Тип

Сильные стороны

Слабые стороны

Надежный

Доверие, открытость, здоровые границы

Не застрахован от выгорания с нестабильным партнером

Тревожный

Эмоциональная вовлеченность, чуткость

Ревность, зависимость, тяжелая разлука

Избегающий

Самостоятельность, устойчивость в одиночестве

Сложности с доверием и близостью

Тревожно-избегающий

Глубокая потребность в близости, чуткость к сигналам

Непредсказуемость, внутренний конфликт "хочу — боюсь"

Главное о типах привязанности

  • Тип привязанности формируется в детстве под влиянием эмоциональной доступности и стабильности заботы родителей.
  • В психологии выделяют четыре базовых типа: надежный, тревожный, избегающий, тревожно-избегающий плюс множество смешанных вариантов.
  • Тревожный тип ищет подтверждения любви, избегающий — сохраняет дистанцию из страха зависимости, надежный сочетает близость с устойчивыми границами.
  • Тип привязанности влияет не только на поведение в паре, но и на сам выбор партнера.
  • Определить свой тип помогают самонаблюдение, опросники (Attachment Style Questionnaire, ECR-R) и работа с психологом.
  • Тип не статичен: осознанная работа, поддерживающие отношения и психотерапия способны со временем изменить даже устойчивый паттерн.
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