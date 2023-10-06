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Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе
Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:48
2023-10-06T13:48
2023-10-06T13:54
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, сообщило Минобороны РФ."Выражаю вам самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в г. Хомс Сирийской Арабской Республики, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы", – сказал Шойгу.В Минобороны отметили, что глава российского военного ведомства "решительно осудил" проявление терроризма, "среди жертв которого много женщин и детей"."Разделяем боль и скорбь сирийского народа, тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого жестокого преступления, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – добавил Шойгу.Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур.
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в мире, хомс (город), россия, сирия, сергей шойгу, оон
В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Сергей Шойгу, ООН
Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе
МО: Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге из-за теракта в Хомсе
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, сообщило
Минобороны РФ.
"Выражаю вам самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в г. Хомс Сирийской Арабской Республики, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы", – сказал Шойгу.
В Минобороны отметили, что глава российского военного ведомства "решительно осудил" проявление терроризма, "среди жертв которого много женщин и детей".
"Разделяем боль и скорбь сирийского народа, тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого жестокого преступления, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – добавил Шойгу.
Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН
и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур.
Вмешательство в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин