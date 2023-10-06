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Петр Бирюков: весь парк коммунальной техники Москвы готов к работе зимой
Петр Бирюков: весь парк коммунальной техники Москвы готов к работе зимой - РИА Новости, 06.10.2023
Петр Бирюков: весь парк коммунальной техники Москвы готов к работе зимой
Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:03
2023-10-06T15:03
2023-10-06T15:03
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городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В четверг, 5 октября, провели общегородской смотр техники, сил и средств, он проходил одновременно на 157 базах коммунальных служб. Проверили готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - сказал он. Заммэра рассказал, что проверку проводили специальные комиссии. "Проверено состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дана оценка работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков. У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации", - сказал он. Бирюков сообщил, что в ближайшее время коммунальная техника будет переведена на зимний режим работы. На всесезонные машины установят навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Кроме того, будет расконсервирована техника, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В четверг, 5 октября, провели общегородской смотр техники, сил и средств, он проходил одновременно на 157 базах коммунальных служб. Проверили готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", - сказал он.
Заммэра рассказал, что проверку проводили специальные комиссии.
"Проверено состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дана оценка работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков. У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации", - сказал он.
Бирюков
сообщил, что в ближайшее время коммунальная техника будет переведена на зимний режим работы. На всесезонные машины установят навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.
Кроме того, будет расконсервирована техника, которая используется только зимой, это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону