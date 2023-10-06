https://ria.ru/20231006/sotsobekty-1900876845.html

Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов

Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов - РИА Новости, 06.10.2023

Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов

В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:03

2023-10-06T11:03

2023-10-06T11:03

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова. Как указывается в сообщении, речь идет о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырех медицинских объектов. "Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно", – уточнил Бочкарев. В числе этих объектов появятся несколько крупных школ: на 1 тысячу мест и более – в новой Москве, образовательный комплекс на 1,3 тысячи мест в Береговом проезде, школа на 1 тысячу мест на Озерной улице. Поликлиники возведут в Троицком и Новомосковском округах, на востоке и юго-востоке столицы, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231004/polikliniki-1900353506.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы