Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/sotsobekty-1900876845.html
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов - РИА Новости, 06.10.2023
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов
В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:03
2023-10-06T11:03
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134267_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_98026cb497b4d86395ee744471c5aea3.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова. Как указывается в сообщении, речь идет о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырех медицинских объектов. "Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно", – уточнил Бочкарев. В числе этих объектов появятся несколько крупных школ: на 1 тысячу мест и более – в новой Москве, образовательный комплекс на 1,3 тысячи мест в Береговом проезде, школа на 1 тысячу мест на Озерной улице. Поликлиники возведут в Троицком и Новомосковском округах, на востоке и юго-востоке столицы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231004/polikliniki-1900353506.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134267_119:0:2626:1880_1920x0_80_0_0_87b3799ddf75a024fa587c2a76ae0d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов

© РИА Новости / Полина ЕрмиловаЗаммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв
Заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Полина Ермилова
Заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова.
Как указывается в сообщении, речь идет о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырех медицинских объектов.
"Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно", – уточнил Бочкарев.
В числе этих объектов появятся несколько крупных школ: на 1 тысячу мест и более – в новой Москве, образовательный комплекс на 1,3 тысячи мест в Береговом проезде, школа на 1 тысячу мест на Озерной улице. Поликлиники возведут в Троицком и Новомосковском округах, на востоке и юго-востоке столицы, добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах
4 октября, 10:42
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала