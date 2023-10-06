https://ria.ru/20231006/sotsobekty-1900876845.html
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов - РИА Новости, 06.10.2023
Бочкарев: инвесторы передали Москве более 50 соцобъектов
В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:03
2023-10-06T11:03
2023-10-06T11:03
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134267_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_98026cb497b4d86395ee744471c5aea3.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова. Как указывается в сообщении, речь идет о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырех медицинских объектов. "Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно", – уточнил Бочкарев. В числе этих объектов появятся несколько крупных школ: на 1 тысячу мест и более – в новой Москве, образовательный комплекс на 1,3 тысячи мест в Береговом проезде, школа на 1 тысячу мест на Озерной улице. Поликлиники возведут в Троицком и Новомосковском округах, на востоке и юго-востоке столицы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231004/polikliniki-1900353506.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134267_119:0:2626:1880_1920x0_80_0_0_87b3799ddf75a024fa587c2a76ae0d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2023 года инвесторы подписали договоры о передаче Москве более 50 социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова.
Как указывается в сообщении, речь идет о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырех медицинских объектов.
"Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно", – уточнил Бочкарев.
В числе этих объектов появятся несколько крупных школ: на 1 тысячу мест и более – в новой Москве
, образовательный комплекс на 1,3 тысячи мест в Береговом проезде, школа на 1 тысячу мест на Озерной улице. Поликлиники возведут в Троицком и Новомосковском округах, на востоке и юго-востоке столицы, добавляется в сообщении.
Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах