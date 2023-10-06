https://ria.ru/20231006/sotrudnichestvo-1901038783.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в оборонной сфере
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в оборонной сфере - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в оборонной сфере
Россия и Узбекистан продолжат работу по развитию взаимодействия в оборонной сфере, а также сотрудничества в военно-технической области, соответствующие... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:45
2023-10-06T18:45
2023-10-06T18:53
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат работу по развитию взаимодействия в оборонной сфере, а также сотрудничества в военно-технической области, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля."Продолжится работа по развитию взаимодействия в оборонной сфере, сотрудничества в военно-технической области на основе существующих и перспективных договоров", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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в мире, россия, узбекистан
В мире, Россия, Узбекистан
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в оборонной сфере
РФ и Узбекистан продолжат сотрудничество в военно-технической области