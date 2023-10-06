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В Горловке разорвались два снаряда ВСУ
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ
Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:52
2023-10-06T15:52
2023-10-06T15:52
специальная военная операция на украине
жкх
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Разрывы двух вражеских снарядов зафиксированы около терриконов шахты "Кочегарка"", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Позже мэр добавил, что в результате обстрела Горловки было зафиксировано задымление на верхушке террикона шахты. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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жкх, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ
Приходько: в Горловке разорвались два снаряда ВСУ, зафиксировали задымление