Рейтинг@Mail.ru
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/snaryady-1900980019.html
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ
Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:52
2023-10-06T15:52
специальная военная операция на украине
жкх
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Разрывы двух вражеских снарядов зафиксированы около терриконов шахты "Кочегарка"", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Позже мэр добавил, что в результате обстрела Горловки было зафиксировано задымление на верхушке террикона шахты. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке разорвались два снаряда ВСУ

Приходько: в Горловке разорвались два снаряда ВСУ, зафиксировали задымление

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Разрывы двух вражеских снарядов зафиксированы около терриконов шахты "Кочегарка"", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
Позже мэр добавил, что в результате обстрела Горловки было зафиксировано задымление на верхушке террикона шахты.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала