https://ria.ru/20231006/snaryady-1900980019.html

В Горловке разорвались два снаряда ВСУ

В Горловке разорвались два снаряда ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023

В Горловке разорвались два снаряда ВСУ

Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:52

2023-10-06T15:52

2023-10-06T15:52

специальная военная операция на украине

жкх

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Два снаряда украинских войск разорвались около терриконов шахты "Кочегарка" в Горловке, зафиксировано задымление, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Разрывы двух вражеских снарядов зафиксированы около терриконов шахты "Кочегарка"", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Позже мэр добавил, что в результате обстрела Горловки было зафиксировано задымление на верхушке террикона шахты. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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жкх, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол