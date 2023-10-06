https://ria.ru/20231006/sarkozi-1900942007.html

СМИ: Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его кампании

СМИ: Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его кампании - РИА Новости, 06.10.2023

СМИ: Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его кампании

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения в деле о "ливийском" финансировании его кампании, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:06

2023-10-06T14:06

2023-10-06T14:35

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николя саркози

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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения в деле о "ливийском" финансировании его кампании, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в суде.По информации агентства, Саркози в этом деле предъявили двойные обвинения: в подкупе свидетеля в расследовании об отзыве обвинений посредника Зияда Такиеддина против него, а также "преступном сговоре с целью совершения мошенничества организованной группой".Со вторника в суде Парижа проходил допрос Саркози. Предъявление Саркози обвинений означают новое слушание против него.Речь идет о расследовании, касающемся отзыва обвинений посредника Зияда Такиеддина в ливийском финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Саркози обвиняют в том, что он мог надавить на Такиеддина, заставив его отказаться от показаний. Экс-президент отрицает все обвинения по этому делу.Ранее СМИ сообщили, что судебные слушания по делу о "ливийском" финансировании кампании Саркози состоятся в 2025 году. Саркози хотят судить "за пассивную коррупцию, преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и растрату государственных средств".Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

https://ria.ru/20230913/nato-1896089478.html

https://ria.ru/20230816/mesto-1890499303.html

https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890602088.html

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в мире, франция, ливия, париж, николя саркози