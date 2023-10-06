Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине 155-миллиметровые боеприпасы
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на сайте компании.
"Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 для вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", - говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год. Контракт и расширение действующего соглашения заключены в июле и включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.