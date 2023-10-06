https://ria.ru/20231006/rheinmetall-1900929881.html

Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов

Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.10.2023

Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:27

2023-10-06T13:27

2023-10-06T13:28

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на сайте компании. "Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 для вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", - говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год. Контракт и расширение действующего соглашения заключены в июле и включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231005/razvedsistemy-1900585020.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр