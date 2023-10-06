Рейтинг@Mail.ru
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 06.10.2023 (обновлено: 13:28 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/rheinmetall-1900929881.html
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.10.2023
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:27
2023-10-06T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
германия
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на сайте компании. "Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 для вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", - говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год. Контракт и расширение действующего соглашения заключены в июле и включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231005/razvedsistemy-1900585020.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_372:0:1940:1176_1920x0_80_0_0_f62c55ea16203811053fa96e96bbcc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч боеприпасов

Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине 155-миллиметровые боеприпасы

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведёт и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщается на сайте компании.
"Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 для вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", - говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год. Контракт и расширение действующего соглашения заключены в июле и включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Наблюдательная вышка SurveilSPIRE - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Rheinmetall передал Киеву новую партию разведсистем, пишут СМИ
Вчера, 07:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала