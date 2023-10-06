https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1900943864.html

Решение отозвать ратификацию не повлияет на судьбу ДВЗЯИ, заявил Слуцкий

Решение отозвать ратификацию не повлияет на судьбу ДВЗЯИ, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.10.2023

Решение отозвать ратификацию не повлияет на судьбу ДВЗЯИ, заявил Слуцкий

Отзыв ратификации не повлияет на судьбу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку многие страны его не ратифицировали, сообщил... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:13

2023-10-06T14:13

2023-10-06T14:34

сша

китай

египет

в мире

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отзыв ратификации не повлияет на судьбу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку многие страны его не ратифицировали, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания."Даже если будет принято решение по отзыву ратификационной грамоты, на судьбу самого договора это никак не повлияет в текущий момент. ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай, Египет, Израиль и Иран", - сказал Слуцкий.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

сша

китай

египет

россия

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сша, китай, египет, в мире, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вячеслав володин, госдума рф