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Туроператоры назвали самые популярные страны для поездок в октябре - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
18:25 06.10.2023 (обновлено: 18:26 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/puteshestviya-1901027711.html
Туроператоры назвали самые популярные страны для поездок в октябре
Туроператоры назвали самые популярные страны для поездок в октябре - РИА Новости, 06.10.2023
Туроператоры назвали самые популярные страны для поездок в октябре
Туроператоры определили самые востребованные страны для поездок в октябре и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:25
2023-10-06T18:26
туризм
туризм
новости - туризм
турция
россия
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные страны для поездок в октябре и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.В середине осени 90 процентов бронирований организованных поездок приходится на пять стран. Это Турция, куда собирается 42 процента всех туристов, а также Россия (17 процентов), Египет (16 процентов), ОАЭ (восемь процентов) и Таиланд (семь процентов). Последний выбил из сентябрьского рейтинга Абхазию, турпоток в которую сократился — там холодно.При этом средние чеки на поездки в Турцию и по РФ снизились, а по остальным трем направлениям — выросли.В Турции осенью туристы стали выбирать более дешевые курорты — Аланью, Кемер, в относительно дорогие Белек и Анталью запросов меньше. Также сокращается интерес к "трешкам", все больше путешественников готовы доплатить за недорогие гостиницы категории пять звезд. Средний чек тура в октябре — 181 тысяча рублей, что на 15 процентов меньше, чем в сентябре.Средний чек на отдых в Египте в октябре вырос на 14 процентов, до 203 тысяч рублей. Почти 90 процентов заказов — на отели, работающие по системе "все включено". Причем при поиске значительная доля пользователей изучает возможности гостиниц категории три звезды, но в итоге оплачивает "четверки" и "пятерки", отмечают эксперты ассоциации. Такую же тенденцию они заметили при анализе данных по Турции.Более половины туристов, изучая предложения по РФ, ориентируются на "четверки" и "пятерки". При этом в итоге большинство выбирают гостиницы категории три звезды и обходятся без "все включено". Больше всего заказов — на курорты Краснодарского края, Петербург и Подмосковье. Средний чек тура — 55 тысяч рублей, что на треть меньше, чем месяц назад. Как правило, дорога в стоимость путевки не включена, ее пользователи оплачивают отдельно.За месяц на треть — до 254 тысяч рублей — увеличился средний чек на путевки в Эмираты. При этом 85 процентов путешественников рассматривают отдых в Дубае, но в итоге его оплачивает лишь 41 процент туристов. Остальные соглашаются на более бюджетные варианты в Рас-эль-Хайме, Фуджейре и Шардже. Также половина пользователей сперва пытается искать гостиницы на "все включено", но лишь четверть оплачивает такую систему питания.Отдых в Таиланде за месяц подорожал на 12 процентов, до 183 тысяч рублей. При этом 78 процентов изучает возможность отправиться на относительно дорогой Пхукет, при этом оплачивают отпуск там лишь 59 процентов туристов. Зато доля тех, кто ищет отели в недорогой Паттайе с 15 процентов при необходимости оплаты каникул увеличивается до 31 процента. Также заметно, что путешественники рассматривают отдых в "пятерках", но значительная их часть готовы потратить деньги только на "трешки". Вариант каникул на "все включено" теоретически изучает 37 процентов пользователей, а реально оплачивает — менее процента.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, турция, россия, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, таиланд, оаэ, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Таиланд, ОАЭ, Отели, Гостиницы
Туроператоры назвали самые популярные страны для поездок в октябре

АТОР: Турция — самая популярная страна для поездок в октябре

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, вид на пляж отеля Lujo
Бодрум, вид на пляж отеля Lujo - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные страны для поездок в октябре и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.
В середине осени 90 процентов бронирований организованных поездок приходится на пять стран. Это Турция, куда собирается 42 процента всех туристов, а также Россия (17 процентов), Египет (16 процентов), ОАЭ (восемь процентов) и Таиланд (семь процентов). Последний выбил из сентябрьского рейтинга Абхазию, турпоток в которую сократился — там холодно.
При этом средние чеки на поездки в Турцию и по РФ снизились, а по остальным трем направлениям — выросли.
В Турции осенью туристы стали выбирать более дешевые курорты — Аланью, Кемер, в относительно дорогие Белек и Анталью запросов меньше. Также сокращается интерес к "трешкам", все больше путешественников готовы доплатить за недорогие гостиницы категории пять звезд. Средний чек тура в октябре — 181 тысяча рублей, что на 15 процентов меньше, чем в сентябре.
Средний чек на отдых в Египте в октябре вырос на 14 процентов, до 203 тысяч рублей. Почти 90 процентов заказов — на отели, работающие по системе "все включено". Причем при поиске значительная доля пользователей изучает возможности гостиниц категории три звезды, но в итоге оплачивает "четверки" и "пятерки", отмечают эксперты ассоциации. Такую же тенденцию они заметили при анализе данных по Турции.
Более половины туристов, изучая предложения по РФ, ориентируются на "четверки" и "пятерки". При этом в итоге большинство выбирают гостиницы категории три звезды и обходятся без "все включено". Больше всего заказов — на курорты Краснодарского края, Петербург и Подмосковье. Средний чек тура — 55 тысяч рублей, что на треть меньше, чем месяц назад. Как правило, дорога в стоимость путевки не включена, ее пользователи оплачивают отдельно.
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За месяц на треть — до 254 тысяч рублей — увеличился средний чек на путевки в Эмираты. При этом 85 процентов путешественников рассматривают отдых в Дубае, но в итоге его оплачивает лишь 41 процент туристов. Остальные соглашаются на более бюджетные варианты в Рас-эль-Хайме, Фуджейре и Шардже. Также половина пользователей сперва пытается искать гостиницы на "все включено", но лишь четверть оплачивает такую систему питания.
Отдых в Таиланде за месяц подорожал на 12 процентов, до 183 тысяч рублей. При этом 78 процентов изучает возможность отправиться на относительно дорогой Пхукет, при этом оплачивают отпуск там лишь 59 процентов туристов. Зато доля тех, кто ищет отели в недорогой Паттайе с 15 процентов при необходимости оплаты каникул увеличивается до 31 процента.
Также заметно, что путешественники рассматривают отдых в "пятерках", но значительная их часть готовы потратить деньги только на "трешки". Вариант каникул на "все включено" теоретически изучает 37 процентов пользователей, а реально оплачивает — менее процента.
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