https://ria.ru/20231006/prigovor-1900924629.html

В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж

В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 06.10.2023

В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж

Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:09

2023-10-06T13:09

2023-10-06T13:15

происшествия

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. "Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому фабула и никакие детали не сообщались. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230927/prigovor-1898998160.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, республика крым