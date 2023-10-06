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В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 06.10.2023
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13:09 06.10.2023 (обновлено: 13:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/prigovor-1900924629.html
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 06.10.2023
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж
Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:09
2023-10-06T13:15
происшествия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. "Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому фабула и никакие детали не сообщались. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, украина, республика крым
Происшествия, Украина, Республика Крым
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж

© Фото : Верховный Суд Республики КрымГражданин Украины С. Цыгипа в Верховном Суде Республики Крым
Гражданин Украины С. Цыгипа в Верховном Суде Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Верховный Суд Республики Крым
Гражданин Украины С. Цыгипа в Верховном Суде Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу.
«
"Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому фабула и никакие детали не сообщались. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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27 сентября, 16:45
 
ПроисшествияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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