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В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 06.10.2023
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж
Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:09
2023-10-06T13:09
2023-10-06T13:15
происшествия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Крыму и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма в пятницу. "Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому фабула и никакие детали не сообщались. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230927/prigovor-1898998160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, республика крым
Происшествия, Украина, Республика Крым
В Крыму гражданину Украины дали 13 лет за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж