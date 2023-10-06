https://ria.ru/20231006/premiya-1900932330.html

В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице

В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023

В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице

В Кремле нет никакой реакции на то, что Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:33

2023-10-06T13:33

2023-10-06T13:36

россия

иран

дмитрий песков

нобелевская премия

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле нет никакой реакции на то, что Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас на это нет никакой реакции", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля реакция на присуждение Нобелевской премии иранской правозащитнице. Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. Всего Мохаммади задерживали 13 раз.

https://ria.ru/20221027/nobel-1827337795.html

россия

иран

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Кирилл Волков

россия, иран, дмитрий песков, нобелевская премия, в мире