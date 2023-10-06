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В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023
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13:33 06.10.2023 (обновлено: 13:36 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/premiya-1900932330.html
В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице
В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице
В Кремле нет никакой реакции на то, что Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:33
2023-10-06T13:36
россия
иран
дмитрий песков
нобелевская премия
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле нет никакой реакции на то, что Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас на это нет никакой реакции", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля реакция на присуждение Нобелевской премии иранской правозащитнице. Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. Всего Мохаммади задерживали 13 раз.
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россия, иран, дмитрий песков, нобелевская премия, в мире
Россия, Иран, Дмитрий Песков, Нобелевская премия, В мире
В Кремле не реагируют на Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице

Песков: у Кремля нет никакой реакции на Нобелевскую премию иранке Мохаммади

© AP Photo / MAGALI GIRARDINИранская активистка Наргиз Мохаммади
Иранская активистка Наргиз Мохаммади - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / MAGALI GIRARDIN
Иранская активистка Наргиз Мохаммади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле нет никакой реакции на то, что Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас на это нет никакой реакции", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля реакция на присуждение Нобелевской премии иранской правозащитнице.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади.
Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. Всего Мохаммади задерживали 13 раз.
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