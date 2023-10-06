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В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником - РИА Новости, 06.10.2023
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14:30 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pozhar-1900948343.html
В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником
В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником - РИА Новости, 06.10.2023
В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником
Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:30
2023-10-06T14:30
происшествия
алтайский край
бийский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. "В Бийском районе на 362-м километре автодороги Р-256 у грузового автомобиля с полуприцепом лопнуло колесо, произошло столкновение с отбойником. Произошло возгорание автомобиля. Пострадавших на месте происшествия нет. Пожар ликвидирован", - отметили в МЧС. В соцсетях очевидцы сообщают, что горел бензовоз, однако РИА Новости в МЧС опровергли эту информацию. К работе привлекались два пожарных расчёта.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, бийский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником

В Алтайском крае грузовик сгорел на трассе после столкновения с отбойником

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Бийском районе на 362-м километре автодороги Р-256 у грузового автомобиля с полуприцепом лопнуло колесо, произошло столкновение с отбойником. Произошло возгорание автомобиля. Пострадавших на месте происшествия нет. Пожар ликвидирован", - отметили в МЧС.
В соцсетях очевидцы сообщают, что горел бензовоз, однако РИА Новости в МЧС опровергли эту информацию.
К работе привлекались два пожарных расчёта.
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ПроисшествияАлтайский крайБийский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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