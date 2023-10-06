https://ria.ru/20231006/pozhar-1900948343.html

В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником

В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником - РИА Новости, 06.10.2023

В Алтайском крае грузовик загорелся после столкновения с отбойником

Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:30

2023-10-06T14:30

2023-10-06T14:30

происшествия

алтайский край

бийский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. "В Бийском районе на 362-м километре автодороги Р-256 у грузового автомобиля с полуприцепом лопнуло колесо, произошло столкновение с отбойником. Произошло возгорание автомобиля. Пострадавших на месте происшествия нет. Пожар ликвидирован", - отметили в МЧС. В соцсетях очевидцы сообщают, что горел бензовоз, однако РИА Новости в МЧС опровергли эту информацию. К работе привлекались два пожарных расчёта.

https://ria.ru/20230805/avtomobil-1888402888.html

алтайский край

бийский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, бийский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)