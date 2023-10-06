Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости
Депутаты Рады пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, сообщило украинское издание "Вести" в Telegram-канале.
"Нардеп (Роксолана. — Прим. ред.) Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания для "поднятия рождаемости в стране". Спикер (Руслан. — Прим. ред.) Стефанчук предложил проголосовать за это решение", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Вестей".
На видео, опубликованном изданием, парламентарии находятся в приподнятом настроении, выкрикивают шутки. Спикер Рады Стефанчук после слов Пидласы о повышении рождаемости, смеясь, обратился к одному из парламентариев со словами: "Не сейчас, не сейчас".
Спустя несколько минут "Вести" сообщили о потасовке в украинском парламенте. Депутаты Алексей Гончаренко* и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до рукоприкладства. Публикуется видео, на котором видна потасовка депутатов в окружении их коллег, снимающих происходящее.
Власти Харьковской области объявили трехдневный траур в регионе. Украинская сторона утверждает, что силы России якобы нанесли удары по этому региону. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.