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Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости - РИА Новости, 06.10.2023
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16:24 06.10.2023 (обновлено: 23:31 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/potasovka-1900989399.html
Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости
Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости - РИА Новости, 06.10.2023
Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости
Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:24
2023-10-06T23:31
в мире
харьковская область
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, сообщило украинское издание "Вести" в Telegram-канале."Нардеп (Роксолана. — Прим. ред.) Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания для "поднятия рождаемости в стране". Спикер (Руслан. — Прим. ред.) Стефанчук предложил проголосовать за это решение", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Вестей". На видео, опубликованном изданием, парламентарии находятся в приподнятом настроении, выкрикивают шутки. Спикер Рады Стефанчук после слов Пидласы о повышении рождаемости, смеясь, обратился к одному из парламентариев со словами: "Не сейчас, не сейчас". Спустя несколько минут "Вести" сообщили о потасовке в украинском парламенте. Депутаты Алексей Гончаренко* и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до рукоприкладства. Публикуется видео, на котором видна потасовка депутатов в окружении их коллег, снимающих происходящее. Власти Харьковской области объявили трехдневный траур в регионе. Украинская сторона утверждает, что силы России якобы нанесли удары по этому региону. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20230322/gruziya-1859790592.html
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в мире, харьковская область, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Харьковская область, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

Депутаты Рады пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку

Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, сообщило украинское издание "Вести" в Telegram-канале.
"Нардеп (Роксолана. — Прим. ред.) Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания для "поднятия рождаемости в стране". Спикер (Руслан. — Прим. ред.) Стефанчук предложил проголосовать за это решение", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Вестей".
На видео, опубликованном изданием, парламентарии находятся в приподнятом настроении, выкрикивают шутки. Спикер Рады Стефанчук после слов Пидласы о повышении рождаемости, смеясь, обратился к одному из парламентариев со словами: "Не сейчас, не сейчас".
Спустя несколько минут "Вести" сообщили о потасовке в украинском парламенте. Депутаты Алексей Гончаренко* и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до рукоприкладства. Публикуется видео, на котором видна потасовка депутатов в окружении их коллег, снимающих происходящее.
Власти Харьковской области объявили трехдневный траур в регионе. Украинская сторона утверждает, что силы России якобы нанесли удары по этому региону. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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В миреХарьковская областьУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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