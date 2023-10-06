https://ria.ru/20231006/potasovka-1900989399.html

Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости - РИА Новости, 06.10.2023

Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:24

2023-10-06T16:24

2023-10-06T23:31

в мире

харьковская область

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, сообщило украинское издание "Вести" в Telegram-канале."Нардеп (Роксолана. — Прим. ред.) Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания для "поднятия рождаемости в стране". Спикер (Руслан. — Прим. ред.) Стефанчук предложил проголосовать за это решение", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Вестей". На видео, опубликованном изданием, парламентарии находятся в приподнятом настроении, выкрикивают шутки. Спикер Рады Стефанчук после слов Пидласы о повышении рождаемости, смеясь, обратился к одному из парламентариев со словами: "Не сейчас, не сейчас". Спустя несколько минут "Вести" сообщили о потасовке в украинском парламенте. Депутаты Алексей Гончаренко* и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до рукоприкладства. Публикуется видео, на котором видна потасовка депутатов в окружении их коллег, снимающих происходящее. Власти Харьковской области объявили трехдневный траур в регионе. Украинская сторона утверждает, что силы России якобы нанесли удары по этому региону. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20230322/gruziya-1859790592.html

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в мире, харьковская область, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины