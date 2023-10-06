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Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 06.10.2023 (обновлено: 16:58 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/posolstvo-1900952759.html
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза - РИА Новости, 06.10.2023
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:44
2023-10-06T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
австрия
украина
дмитрий любинский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. "Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке. Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у спонсоров финансирование. В этот раз — на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде", — говорится в сообщении.Диппредставительство напомнило, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданским объектам. "Призываем к тщательному расследованию. Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе", — добавили в ведомстве.Ранее в пятницу МИД Австрии сообщил о вызове посла России в Вене Дмитрия Любинского из-за событий в Харьковской области, где, по утверждению киевского режима, российские войска якобы нанесли удары. Отвечая на вопрос журналистов о "гибели мирного населения в селе Гроза на Украине", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
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в мире, россия, австрия, украина, дмитрий любинский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Австрия, Украина, Дмитрий Любинский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

Посольство в Австрии: Киев и Запад следуют схеме, обвиняя РФ до расследования

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале.
"Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке. Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у спонсоров финансирование. В этот раз — на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде", — говорится в сообщении.
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Диппредставительство напомнило, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданским объектам.
"Призываем к тщательному расследованию. Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе", — добавили в ведомстве.
Ранее в пятницу МИД Австрии сообщил о вызове посла России в Вене Дмитрия Любинского из-за событий в Харьковской области, где, по утверждению киевского режима, российские войска якобы нанесли удары.
Отвечая на вопрос журналистов о "гибели мирного населения в селе Гроза на Украине", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвстрияУкраинаДмитрий ЛюбинскийДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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