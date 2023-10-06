https://ria.ru/20231006/posolstvo-1900952759.html
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза - РИА Новости, 06.10.2023
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:44
2023-10-06T14:44
2023-10-06T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
австрия
украина
дмитрий любинский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_0:118:1673:1059_1920x0_80_0_0_1e6f55b5f613f9bd294f5051fa30184d.jpg
ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. "Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке. Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у спонсоров финансирование. В этот раз — на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде", — говорится в сообщении.Диппредставительство напомнило, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданским объектам. "Призываем к тщательному расследованию. Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе", — добавили в ведомстве.Ранее в пятницу МИД Австрии сообщил о вызове посла России в Вене Дмитрия Любинского из-за событий в Харьковской области, где, по утверждению киевского режима, российские войска якобы нанесли удары. Отвечая на вопрос журналистов о "гибели мирного населения в селе Гроза на Украине", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html
россия
австрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_52:0:1621:1177_1920x0_80_0_0_49cdcf6f48d1c165f074dc013543ad92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австрия, украина, дмитрий любинский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Австрия, Украина, Дмитрий Любинский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза
Посольство в Австрии: Киев и Запад следуют схеме, обвиняя РФ до расследования