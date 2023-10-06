https://ria.ru/20231006/posolstvo-1900952759.html

Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза - РИА Новости, 06.10.2023

Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:44

2023-10-06T14:44

2023-10-06T16:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Киев и Запад следуют по отработанной схеме, вновь обвиняя Москву еще до начала расследований, заявило посольство России в Австрии в Telegram-канале. "Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке. Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у спонсоров финансирование. В этот раз — на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде", — говорится в сообщении.Диппредставительство напомнило, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданским объектам. "Призываем к тщательному расследованию. Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе", — добавили в ведомстве.Ранее в пятницу МИД Австрии сообщил о вызове посла России в Вене Дмитрия Любинского из-за событий в Харьковской области, где, по утверждению киевского режима, российские войска якобы нанесли удары. Отвечая на вопрос журналистов о "гибели мирного населения в селе Гроза на Украине", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html

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в мире, россия, австрия, украина, дмитрий любинский, дмитрий песков, вооруженные силы украины