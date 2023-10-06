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Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды - РИА Новости, 06.10.2023
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18:28 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pogoda-1901033434.html
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды - РИА Новости, 06.10.2023
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды
Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погодных условий, прогнозируемых снега и гололедицы, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:28
2023-10-06T18:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погодных условий, прогнозируемых снега и гололедицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 21.00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром понижение температуры воздуха до -2 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 субботы и до конца суток сильный дождь со снегом, порывы ветра до 21 метра в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад. Ведется проверка систем водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады инженерных компаний", - отметил он. Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям следует быть максимально аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегать резких перестроений. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте в период непогоды", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погодных условий, прогнозируемых снега и гололедицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 21.00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром понижение температуры воздуха до -2 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 субботы и до конца суток сильный дождь со снегом, порывы ветра до 21 метра в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения", - заявил он.
Заммэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад. Ведется проверка систем водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады инженерных компаний", - отметил он.
Дождь и сильный ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Вчера, 12:30
Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"Водителям следует быть максимально аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегать резких перестроений. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте в период непогоды", - подчеркнул он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыПогода
 
 
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