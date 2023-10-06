https://ria.ru/20231006/peregovory-1901029451.html

Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти

Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023

Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:15

2023-10-06T18:15

2023-10-06T19:17

владимир путин

шавкат мирзиеев

россия

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рустам минниханов

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самарканд

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле."Совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", — отметил российский лидер.Стороны подписали пакет документов:Путин подчеркнул, что Москва и Ташкент прорабатывают порядка ста совместных экономических проектов на 28 миллиардов долларов. Он указал на перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики и мирного атома, а также выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом".В субботу главы государств поучаствуют в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", — добавил Путин.В пресс-службе Кремля уточнили, что Мирзиеев пригласил Путина приехать с ответным визитом в Узбекистан, российский лидер с благодарностью принял приглашение.Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Накануне президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым.Утром в пятницу Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Также он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, казань, рустам минниханов, в мире, самарканд