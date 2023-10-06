Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти
Путин и Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле.
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"Совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", — отметил российский лидер.
Стороны подписали пакет документов:
- о расширении сотрудничества в области поставок нефти;
- о поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом;
- об учреждении российского генконсульства в Самарканде.
Путин подчеркнул, что Москва и Ташкент прорабатывают порядка ста совместных экономических проектов на 28 миллиардов долларов. Он указал на перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики и мирного атома, а также выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом".
В субботу главы государств поучаствуют в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
"Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", — добавил Путин.
В пресс-службе Кремля уточнили, что Мирзиеев пригласил Путина приехать с ответным визитом в Узбекистан, российский лидер с благодарностью принял приглашение.
Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Накануне президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым.
Утром в пятницу Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Также он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.