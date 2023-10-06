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Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023
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18:15 06.10.2023 (обновлено: 19:17 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/peregovory-1901029451.html
Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти
Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023
Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:15
2023-10-06T19:17
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
казань
рустам минниханов
в мире
самарканд
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле.&quot;Совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную&quot;, — отметил российский лидер.Стороны подписали пакет документов:Путин подчеркнул, что Москва и Ташкент прорабатывают порядка ста совместных экономических проектов на 28 миллиардов долларов. Он указал на перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики и мирного атома, а также выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом".В субботу главы государств поучаствуют в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", — добавил Путин.В пресс-службе Кремля уточнили, что Мирзиеев пригласил Путина приехать с ответным визитом в Узбекистан, российский лидер с благодарностью принял приглашение.Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Накануне президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым.Утром в пятницу Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Также он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html
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владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, казань, рустам минниханов, в мире, самарканд
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, Узбекистан, Казань, Рустам Минниханов, В мире, Самарканд
Путин и Мирзиеев договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти

Путин и Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле.
«

"Совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", — отметил российский лидер.

Стороны подписали пакет документов:
  • о расширении сотрудничества в области поставок нефти;
  • о поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом;
  • об учреждении российского генконсульства в Самарканде.
Путин подчеркнул, что Москва и Ташкент прорабатывают порядка ста совместных экономических проектов на 28 миллиардов долларов. Он указал на перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики и мирного атома, а также выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор и член Совета директоров ПАО Татнефть Наиль Маганов в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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В субботу главы государств поучаствуют в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
"Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", — добавил Путин.
В пресс-службе Кремля уточнили, что Мирзиеев пригласил Путина приехать с ответным визитом в Узбекистан, российский лидер с благодарностью принял приглашение.
Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Накануне президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым.
Утром в пятницу Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Также он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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