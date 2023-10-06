https://ria.ru/20231006/pamyatnik-1901042385.html

Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии

Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии - РИА Новости, 06.10.2023

Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии

Посольство России в Молдавии в Telegram-канале осудило очередной акт вандализма против памятника советских воинов на территории республики, призвав... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:00

2023-10-06T19:00

2023-10-06T19:00

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россия

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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Молдавии в Telegram-канале осудило очередной акт вандализма против памятника советских воинов на территории республики, призвав правоохранительные органы найти и наказать виновных. Ранее в пятницу глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы в Молдавии в очередной раз осквернили мемориал в селе Руска Хынчештского района в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. "Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии отметили, что "борьба" с памятниками исторического наследия молдавского народа - это результат игнорирования предыдущих вандальных акций. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.

https://ria.ru/20231004/pamyatnik-1900462541.html

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