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Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии - РИА Новости, 06.10.2023
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19:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pamyatnik-1901042385.html
Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии
Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии - РИА Новости, 06.10.2023
Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии
Посольство России в Молдавии в Telegram-канале осудило очередной акт вандализма против памятника советских воинов на территории республики, призвав... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:00
2023-10-06T19:00
в мире
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Молдавии в Telegram-канале осудило очередной акт вандализма против памятника советских воинов на территории республики, призвав правоохранительные органы найти и наказать виновных. Ранее в пятницу глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы в Молдавии в очередной раз осквернили мемориал в селе Руска Хынчештского района в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. "Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии отметили, что "борьба" с памятниками исторического наследия молдавского народа - это результат игнорирования предыдущих вандальных акций. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Россия призвала наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии

Посольство РФ призвало наказать виновных в осквернении памятника в Молдавии

© Фото : Солдат Победы/TelegramПамятник советским воинам в Молдавии, оскверненный вандалами
Памятник советским воинам в Молдавии, оскверненный вандалами - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Памятник советским воинам в Молдавии, оскверненный вандалами
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Молдавии в Telegram-канале осудило очередной акт вандализма против памятника советских воинов на территории республики, призвав правоохранительные органы найти и наказать виновных.
Ранее в пятницу глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы в Молдавии в очередной раз осквернили мемориал в селе Руска Хынчештского района в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.
«
"Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии отметили, что "борьба" с памятниками исторического наследия молдавского народа - это результат игнорирования предыдущих вандальных акций.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
Восстановленный памятник Ленину в селе Братушаны Единецкого района в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину
4 октября, 15:27
 
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