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Опрос: россияне выбрали главные из 102 причин для радости
Опрос: россияне выбрали главные из 102 причин для радости - РИА Новости, 06.10.2023
Опрос: россияне выбрали главные из 102 причин для радости
Главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Росгосстрахом". РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:00
2023-10-06T10:00
2023-10-06T12:28
росгосстрах
общество
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Росгосстрахом".В честь своей 102-й годовщины СК "Росгосстрах" составил список из 102 причин для больших и маленьких радостей, доступных в любые времена. Данные собирались с помощью специального happy-бота в нескольких лайфстайл телеграм-каналах, в котором респонденты рассказали, что ценят сегодня, что доставляет им радость и поднимает настроение."Целью проекта было показать, что счастье всегда рядом, и искать его надо в повседневных мелочах. Самыми главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья. Засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встретить любовь всей жизни - вот три самые важные причины для радости, которые совокупно отметили 47% общавшихся с ботом счастья пользователей", - сообщили в "Росгосстрахе".Кроме того, в топ самых важных причин для радости, отмеченных почти 91% респондентов, вошли: "собирать чемодан в путешествие" (9,2%), "выигрыш в лотерею" (8,7%), "неожиданно получить подарок" (8,3%), "обниматься" (7,5%), "сделать подарок близкому человеку" (7%) и "поездка в другой город" (4,1%)Также респонденты называли и менее очевидные вещи, которые, тем не менее, могут сделать их счастливыми здесь и сейчас - например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб."Результаты исследования показывают, что человека могут сделать счастливым в моменте самые простые вещи. У каждого свои предпочтения в зависимости от возраста, окружения и характера, но в то же время всех объединяет одно желание — иметь благополучную семью. Защита благополучия россиян — это миссия "Росгосстраха", и для нас повод для радости — это видеть, как клиент с нашей помощью возвращается к нормальной жизни после какого-то происшествия. Сейчас у "Росгосстраха" более 6,5 миллиона клиентов. Мы понимаем, что за каждым страховым случаем — реальные люди. И радуемся за них, когда все самое плохое остается позади", - говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлия Шабанова.
https://radiosputnik.ria.ru/20230531/ermitazh-1875245781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росгосстрах, общество
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Росгосстрахом".
В честь своей 102-й годовщины СК "Росгосстрах" составил список из 102 причин для больших и маленьких радостей, доступных в любые времена. Данные собирались с помощью специального happy-бота в нескольких лайфстайл телеграм-каналах, в котором респонденты рассказали, что ценят сегодня, что доставляет им радость и поднимает настроение.
"Целью проекта было показать, что счастье всегда рядом, и искать его надо в повседневных мелочах. Самыми главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья. Засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встретить любовь всей жизни - вот три самые важные причины для радости, которые совокупно отметили 47% общавшихся с ботом счастья пользователей", - сообщили в "Росгосстрахе"
.
Кроме того, в топ самых важных причин для радости, отмеченных почти 91% респондентов, вошли: "собирать чемодан в путешествие" (9,2%), "выигрыш в лотерею" (8,7%), "неожиданно получить подарок" (8,3%), "обниматься" (7,5%), "сделать подарок близкому человеку" (7%) и "поездка в другой город" (4,1%)
Также респонденты называли и менее очевидные вещи, которые, тем не менее, могут сделать их счастливыми здесь и сейчас - например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб.
"Результаты исследования показывают, что человека могут сделать счастливым в моменте самые простые вещи. У каждого свои предпочтения в зависимости от возраста, окружения и характера, но в то же время всех объединяет одно желание — иметь благополучную семью. Защита благополучия россиян — это миссия "Росгосстраха", и для нас повод для радости — это видеть, как клиент с нашей помощью возвращается к нормальной жизни после какого-то происшествия. Сейчас у "Росгосстраха" более 6,5 миллиона клиентов. Мы понимаем, что за каждым страховым случаем — реальные люди. И радуемся за них, когда все самое плохое остается позади", - говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлия Шабанова.
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